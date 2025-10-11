百變小櫻Magic Card期間限定Cafe直擊｜池袋沉浸式體驗夢幻派對

百變小櫻Magic Card期間限定Cafe直擊｜在秋意漸濃的東京，除了全球電玩界的年度盛事東京遊戲展（Tokyo Game Show）吸引著無數目光。經典動漫作品《百變小櫻Magic咭》（Cardcaptor Sakura）迎來全新主題的期間限定咖啡廳，以「茶會（Tea Party）」為概念，為一眾粉絲構築出一個既典雅又可愛的魔法國度。記者早前趁著採訪東京遊戲展的空檔，親身前往這間位於池袋PARCO的聯名咖啡廳，為讀者帶來第一手現場直擊報導，全面體驗這場魔法與美食的華麗盛宴。



期間限定小樓與知世 tea party cafe

入場均有一張特別設計門券附送（右上）

走進魔法茶會現場：精緻裝潢打造夢幻打卡空間

尚未踏入店門，遠處雅緻的招牌與溫馨的粉色系主調已在宣告這是一個屬於小櫻的世界。本次「茶會」主題咖啡廳的場地選址於池袋PARCO八樓的「atari CAFE＆DINING」，甫一進場，記者的心便被眼前的景象徹底融化。場內的裝潢佈置極盡心思，完美地將《百變小櫻》的夢幻元素與英式茶會的典雅氛圍融合。牆身上掛滿了為這次活動全新繪製的限定插圖，一同享受著愉快的下午茶時光。柔和的燈光灑在以白色和粉色為主調的桌椅上，處處點綴著絲帶、蕾絲與薔薇花等少女心滿溢的元素。店內的每個角落，從角色的立牌人形公仔到牆上的細膩畫作，都經過精心設計，營造出強烈的沉浸感。對於忠實粉絲而言，這裡無疑是不能錯過的朝聖之地。

未入店內已有大量打卡位

從下午茶到芭菲的美食盛宴

對於聯名主題餐廳，許多人或許會抱持著「賣相勝於味道」的既定印象。然而，這次的百變小櫻Magic Card期間限定Cafe卻以實力證明，精緻的餐點絕對能做到色香味俱全。記者當晚試了晚餐，並點選了餐牌上最矚目的兩款重點美食——「小櫻與知世 Together Forever! Royal Afternoon Tea Set」以及甜品「小櫻夢之杖芭菲」。當三層架的皇家下午茶套餐被端上桌時，其華麗的陣容與高度還原的賣相，確實讓人讚嘆不已。它與官方宣傳圖片幾乎毫無二致，單是視覺上已是一種極致享受。

小櫻與知世 Together Forever! Royal Afternoon Tea Set

這個下午茶套餐的設計概念源於小櫻與知世之間永恆不變的深厚情誼。上層是以小櫻的戰鬥服為靈感的草莓慕斯蛋糕，配上知世標誌性的攝錄機造型朱古力，可愛得讓人不忍心下手；中層則是多款精緻的鹹點，包括迷你三文治和鹹派，味道配搭得宜，恰好平衡了甜點的膩感；下層則有鬆軟的英式鬆餅（Scone）與時令水果，每一款點心都製作認真，絕非虛有其表。記者品嚐後認為，其味道水準遠超預期，甜點的甜度恰到好處，蛋糕入口即化，果香四溢；鹹點的用料亦相當新鮮，味道富有層次。

小櫻夢之杖芭菲

另一款甜品「小櫻夢之杖芭菲」同樣是粉絲必點之選，這款芭菲以小櫻在「Clear咭篇」中所使用的「夢之杖」為造型，頂端巨大的粉色翅膀與星形朱古力裝飾，完美復刻了魔法杖的形象。芭菲杯內層次分明，包含了雪糕、忌廉、海綿蛋糕、莓果醬及穀物脆片等多種食材，口感豐富。每一口都能品嚐到不同的風味組合，由上至下的甜蜜滋味，宛如施展了一道幸福的魔法，為這頓晚餐畫上完美的句號。

記者一人食了一頓豐盛的晚餐

後來記者再來這裡多一次晚餐，試食其他晚餐，同樣色香味俱全。

粉絲荷包失守警告

享受完美食，當然不能錯過會場內的商品販售區。這裡簡直是粉絲們的天堂與「戰場」。商品區陳列著一系列以本次「茶會」主題限定插圖設計的獨家周邊商品，從實用的文具、家品，到極具收藏價值的裝飾品，可謂應有盡有。當中包括使用了全新插畫的亞加力膠立牌、鎖匙扣、文件夾、布袋及茶杯等等，每一款商品的設計都非常精美，印刷質素極高，完美展現了角色的魅力。幾乎每位用完餐的客人都會提著滿載而歸的購物袋離開，可見這些限定商品的吸引力有多強大。

大量期間限定精品

總括而言，這次的Cardcaptor Sakura Cafe Tea Party無論在環境氣氛、食物質素還是周邊商品的吸引力上，都表現得非常出色。它不僅成功還原了《百變小櫻》的夢幻世界觀，更提供了一次物有所值、令人回味無窮的餐飲體驗，絕對是近期東京／大阪／名古屋最值得朝聖的動漫主題咖啡廳之一。

百變小櫻Magic Card期間限定Cafe 預約方法

百變小櫻Magic Card期間限定Cafe巡迴日本三大城市。身處東京的粉絲可前往位於池袋PARCO本館8樓的「atari CAFE＆DINING」，舉辦日期由2025年9月9日至10月20日。同時大阪心齋橋的「Collabo_Index SHINSAIBASHI」舉行，日期為9月18日至10月26日。而名古屋，地點在名古屋PARCO南館5樓的「kawara CAFE＆KITCHEN」，日期為9月19日至10月27日。

由於咖啡廳人氣極高，故主要採用事前預約制，有意前往的訪客，可以透過其官方網站進行網上預約。預約時需支付每人550日圓（含稅）的預約費用，成功預約後，在到店用餐時將可獲贈一張設計精美的茶會門票風格卡片作為獨家預約特典。雖然現場可能會有少量即日座位提供，但為免失望而回，強烈建議所有計劃到訪的粉絲務必提前在網上完成預約，以確保能順利進入這個夢幻的魔法茶會。

官方網站：https://collabo.sld-inc.com/ccsakura