印度神遊Unleash the Avatar預告　對BOSS擺出帥氣動作便能取勝？

今年在遊戲界來講可說是爆發的一年，誰會搶下年底TGA「年度最佳遊戲」（GOTY）的獎項還真的不好說，而除了熟悉的歐美、日本大廠之外，亞洲其他國家的遊戲團隊也在不斷精進，其中來自印度工作室 Aeos Games的首款3A類魂遊戲《Unleash the Avatar》變因其獨特的閃避動作引起玩家們的關注。



來自印度的工作室Aeos Games是個40人的小型獨立團隊，由曾參與《Ghost of Tsushima》、《Hogwarts Legacy》、《地平線西域禁地》、《NBA 2K》、《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》的菁英所組成。這款《Unleash the Avatar》是他們花了相當長的時間才打造出來的作品，目的就是做出一款屬於印度的3A大作。這款遊戲的故事背景設定在平行世界的印度，玩家將扮演 Vikram 探索跨越時空、跨越三界。

該作的戰鬥核心系統是「脈輪」，玩家可以自行混合搭配武器中的多種能力來打造自己的戰鬥風格。此外，Vikram也有可以暫時獲得「神」一般的力量，變身分為多種形態，能夠增強力量或機動性，每種形態都有獨特的優勢。但提到《Unleash the Avatar》絕對不能不提的就是 Vikram的「完美閃避」，把握時機連續閃避、格檔，Vikram就會做出各式各樣相當帥氣的動作。

+ 3

值得注意的是，製作團隊也有補充，這些帥氣閃避動作可以在遊戲中選擇開啟或關閉。目前《Unleash the Avatar》尚未公開確切上市日期，之前是預計會在2026年內發售，但目前官方也僅公開「早期 Alpha測試」預告，距離正式版推出可能還需要一段時間。

延伸閲讀：黑神話：鍾馗｜黑悟空同系新作曝光．中國神話3A級新作騎老虎捉妖（點擊連結看全文）

延伸閲讀：

印度團隊打造魂系 3A 大作！主角帥氣撥髮動作超有寶萊塢特色瞬間爆紅！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】