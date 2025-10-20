《葬送的芙莉蓮》Netflix爆火　漫畫卻因作者這一問題無限期休刊

由山田鐘人原作、阿部司作畫的日本漫畫《葬送的芙莉蓮》，在Netflix上架後於全球掀起熱潮，更在後續被譽為「零負評神級日本動畫大作」。



而如此好評如潮的盛況下，可想而知接下來將會有一波接一波的續作。然而正當大家原以為會持續開發的同時，想不到近日有消息指出該作漫畫將無限期休刊。

《葬送的芙莉蓮》漫畫將無限期休刊

《週刊少年Sunday》將在第46期宣布《葬送的芙莉蓮》漫畫無限期休刊一事。理由是山田鐘人、阿部司的身體狀況加劇，所以為了讓本作能夠走更長的路，編輯部一致決議先行暫緩後續內容，直到兩位老師狀態康復。

不過各位可以放下擔憂的是，儘管漫畫無限期休刊，但《葬送的芙莉蓮》第2季仍會在2026年1月16日正式開播，至於是否會影響第三季的製作尚不確定。感興趣的朋友不妨留意我們後續報導。

