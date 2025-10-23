最佳PC遊戲排行榜出爐 Elden Ring與The Witcher 3竟都輸了給它
媒體PC Gamer發佈了2025年度最新的最佳PC遊戲排行榜，《Baldur's Gate 3》榮登榜首。
《Disco Elysium - The Final Cut》和《Dwarf Fortress》緊隨其後，以創新敘事和世界模擬重新定義遊戲界。
點擊圖片了解PC Gamer選出的10大最佳PC遊戲：
《The Witcher 3: Wild Hun》、《Crusader Kings 3》、《Stardew Valley》、《Elden Ring》、《Red Dead Redemption 2》等名作躋身前十，《Half-Life 2》、《Dark Souls: Remastered》、《Dishonored 2》等經典位列前25。
前20名榜單如下：
1.《Baldur's Gate 3》
2.《Disco Elysium - The Final Cut》
3.《Dwarf Fortress》
4.《The Witcher 3: Wild Hun》
5.《Crusader Kings 3》
6.《Stardew Valley》
7.《Caves of Qud》
8.《Balatro》
9.《Elden Ring》
10《Red Dead Redemption 2》
11.《DOOM（1993）》
12.《XCOM 2》
13.《Kingdom Come: Deliverance II)》
14.《Baldur's Gate 2: Enhanced Edition》
15.《Half-Life 2》
16.《Sekiro: Shadows Die Twice》
17.《RimWorld》
18.《Prey》
19.《Thief: Gold》
20.《Minecraft》
為避免系列重複，每系列僅一部作品上榜，除非如《Baldur's Gate 2》與《Baldur's Gate 3》風格迥異。
評選於7月結束，未能涵蓋《Hades 2》、《Battlefield 2042》、《Hollow Knight: Silksong》、《Silent Hill f》等新作。這些遊戲有望在2026年榜單中挑戰現有排名。
相關閲讀：TGS 2025直擊｜日本東京遊戲展Show Girl及大型展品特集（點擊連結看全文）
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】