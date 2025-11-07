《我推的孩子》第三季預告片發佈　內藏比小愛之死更心碎真相？

人氣爆棚的神作《我推的孩子》即將強勢回歸！官方於11月4日舉行的「我推之日紀念」特別直播中，一口氣丟出第三季重磅新情報：動畫將在2026年1月14日正式開播，並同步公開主視覺圖、角色新造型、首支宣傳片與片尾曲資訊，讓粉絲瞬間暴動。



這次的片尾主題曲〈小夜曲〉由以療癒嗓音聞名的歌手natori演唱，宣傳影片中已搶先曝光部分旋律，情緒氛圍溫柔又帶點神秘感，預告第三季依舊會讓人心碎又上癮。

除了音樂，這次公開的主視覺圖更成焦點，能看到星野愛、阿奎亞、露比、有馬加奈、黑川茜、MEM Cyo等主要角色全新造型，一字排開氣場全開，象徵他們將迎來演藝圈新篇章。官方也預告將舉辦「第一話先行上映暨全國同步舞台見面會」，粉絲可上官網查詢詳情，搶先體驗第三季的震撼開場。

+ 7

《我推的孩子》由赤坂アカ原作、橫槍メンゴ作畫，自第一季開播以來就以「娛樂圈×轉生復仇」的獨特設定掀起話題。故事從一位鄉下婦產科醫生五郎與他最推的偶像星野愛之間的命運交錯開始，揭開華麗舞台背後的殘酷真相「在演藝圈，謊言就是武器。」這句標語貫穿整部作品，也成為粉絲心中最深刻的台詞！

從愛的光輝、謊言的代價，到露比與阿奎亞的成長，《我推的孩子》第三季將延續情感與現實的拉鋸戰，讓觀眾再次陷入那個光鮮又危險的舞台世界。2026年1月，準備好再次心動、再度心碎吧！

延伸閱讀：《我推的孩子》動畫第三季上映時間曝光 官方公開露比篇紀念影片（點擊連結看全文）

+ 11

延伸閱讀：

我推粉快尖叫！《我推的孩子》益智遊戲誕生，第一款官方製作遊戲「這時間」玩的到！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】