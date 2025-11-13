MHWilds第4次免費更新！遠古龍登場還有終局內容擴充　推出日確定

魔物獵人：荒野即將迎來第四次免費遊戲更新，預計於2025年12月16日星期二正式上線。本次更新將引入遊戲中的首個遠古龍——巨戟龍，為玩家帶來全新的高難度挑戰。



作為該系列首次登場的遠古龍種，巨戟龍的戰鬥機制和強度預計將超越當前已有的多數怪物，成為終局內容中的重要目標。

巨戟龍的戰鬥機制和強度，預計將超越當前已有的多數魔物。（MONSTER HUNTER Wilds）

擊敗巨戟龍後，玩家可利用其素材製作性能更強的新武器與防具套裝，進一步豐富角色的培養路徑。此前的第三次免費更新已於2025年9月底實裝，期間曾推出與其他作品的特別聯動活動。

官方在最新公告中也提及，本次更新將加入新的終局玩法內容，但具體細節尚未公開。與此同時，新一輪季節性活動也將隨更新同步開啟，為玩家提供持續的線上體驗與獎勵循環。

