《寶可夢傳說Z-A超次元爆湧》超級路卡利歐Z登場！這三方面大提升

全新DLC內容《寶可夢傳說Z-A超次元爆湧》已推出，官方公開了登場的全新超進化寶可夢。



這次公開的是人氣寶可夢路卡利歐的全新超進化型態「超級路卡利歐Z」，此外也公開了領取遊戲領取超夢的任務內容！

《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》介紹影片「超級路卡利歐Z」（YouTube@寶可夢 官方）

全新型態「超級路卡利歐 Z」登場《寶可夢傳說Z-A》DLC！

《寶可夢傳說 Z-A》的全新DLC內容《寶可夢傳說Z-A超次元爆湧》已於12月10日登場，《寶可夢》官方也於近期不斷公開即將於DLC登場的全新超進化寶可夢。

而3日他們又公開了全新的超級進化寶可夢，這次公開的是人氣波導寶可夢路卡利歐的全新超進化型態「超級路卡利歐Z」。相較於讓大量的波導集中在破壞力上面的超級路卡利歐，超級路卡利歐 Z 則是讓波導像纏繞全身般流動，使自身的防衛力、柔軟度和敏捷度都因此提升。

點擊查看超級路卡利歐Z戰鬥畫面：

現在登入《寶可夢傳說Z-A》馬上領超夢！

此外，12月2日起，《寶可夢傳說Z-A》將開放玩家在神秘禮物領取「超夢進化石X」和「超夢進化石Y」，而「專案代號：Ｍ」的全新任務遊玩完後，也可以成功獲得傳說寶可夢「超夢」，結合領取到的超進化石，就能獲得「超級超夢X」或「超級超夢Y」。

