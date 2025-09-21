《寶可夢傳奇Z-A》DLC「超次元爆湧」公佈　超級雷丘X/Y驚喜登場

《寶可夢傳說Z-A》即將於10月16日正式發售，官方也於發售前的13日公開最終預告揭露了卡洛斯御三家的超進化形態。只是令大家始料未及的是，官方還揭露了以XY幻之寶可夢胡帕作為主角的DLC「超次元爆湧」，並公開了雷丘的超進化型態！



帥氣忍蛙回歸！XY御三家超進化來啦！

即將於10月16日發售的全新《寶可夢傳說Z-A》在13日公開了遊戲發售前的「Final Trailer」。

在預告片中顯示《寶可夢傳奇Z-A》將於今年10月16日on sale（寶可夢官方@YouTube）

這次預告中除了確認了之前的超進化寶可夢都將於這次遊戲登場，更一次公開了XY御三家布里卡隆、妖火紅狐和甲賀忍蛙的超進化型態。

今次御三家的的超級石，需經由《寶可夢傳說Z-A》的網路連線對戰「Z-A Battle Club」的「級別對戰」中，以報酬的方式獲得。目前第一賽季預計可以甲賀忍蛙進化石，第二、三季則分別可以拿到妖火紅狐和布里卡隆的進化石。

付費新增內容「超次元爆湧」公開！超級雷丘X、Y登場！

除了公開《寶可夢傳說Z-A》的最後一波預告，寶可夢官方還直接同步宣布了本次遊戲的付費DLC內容「超次元爆湧」的相關消息，發售日目前只預定會在於今年冬天發佈。

本次官方正式公佈DLC「超次元爆湧」，預計今冬發售（寶可夢官方@YouTube）

而在本次「超次元爆湧」的宣布影片當中，講述密阿雷市裡因為突然出現了神秘異次元門，而讓主角與超Z隊的故事可以繼續深入下去，並確認本次XY篇章的幻之寶可夢「胡帕」將擔任相當關鍵的角色。此外，寶可夢官方還揭露了「超級雷丘X」和「超級雷丘Y」的樣貌，看來遊戲接下來還可能會有更多全新的超進化寶可夢！

