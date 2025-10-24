Pokémon GO等級上限直衝80級　解鎖全新限定造型　一方法快速升等

《Pokémon GO》宣布推出重要更新，自2025年10月15日起將提高訓練家等級上限至等級80！升級系統將迎來新的平衡改動，讓訓練家能加快提升等級的速度，並從中獲得更多獎勵。



為迎接本次重點更新，同時推出：每日登入獎勵「速孵蛋」、全新換裝道具獎勵、全新升級獎勵內容，並針對升級所需的XP調整進行更新。訓練家更可在Pokémon GO Web Store購買限定「XP 快快升高級禮盒」，讓升級過程更加快速順利。

訓練家從等級50解鎖至80級

訓練家等級上限將自等級50提高至等級80，升級系統迎來新的平衡改動，讓訓練家能夠加快提升等級的速度，並從中獲得更多獎勵。訓練家能獲得全新升級獎勵內容，享有「寶可夢盒、包包、友情禮物與明信片收納容量增加」等獎勵，甚至在等級25開始陸續解鎖全新換裝道具！本次提高上限的更動僅影響訓練家等級，並不影響寶可夢的等級。

本次升級更新推出後，訓練家截至當下為止獲得的XP都將透過新的升級曲線，重新計算出新的訓練家等級，訓練家等級不會因此調降，不過升級至下一級所需的XP可能會調整；等級23以上的訓練家將至少提升1個等級。

+ 1

全新每日登入獎勵「速孵蛋」

訓練家達到等級15後，就能獲得1顆孵化寶可夢用的免費「速孵蛋」，並獲得10,000XP！當訓練家每日首次登入《Pokémon GO》，「速孵蛋」就會自動被放入它的專屬孵化器中。關於「速孵蛋」的資訊如下：

訓練家僅能在同一時間持有並孵化1顆「速孵蛋」。

「速孵蛋」會在訓練家的探索距離達到1公里後孵化。

「速孵蛋」不會計入或占用訓練家收納蛋的容量。

「速孵蛋」的專屬孵化器僅能用於孵化「速孵蛋」。



即使訓練家沒有開啟《Pokémon GO》應用程式，也能透過啟用「時時刻刻冒險」模式來累積自己探索的公里數。

全新換裝道具獎勵

訓練家達等級25後，將能解鎖各式各樣的全新換裝道具作為獎勵：

等級25：精靈球棒球帽

等級30：精靈球運動鞋

等級35：精靈球夾克

等級40：超級球棒球帽

等級45：超級球運動鞋

等級50：超級球夾克

等級55：高級球棒球帽

等級60：高級球運動鞋

等級65：高級球夾克

等級71：訓練家等級71運動鞋

等級73：訓練家等級73太陽眼鏡

等級75：訓練家等級75長褲

等級77：訓練家等級77姿勢

等級79：訓練家等級79髮型（短）與訓練家等級79髮型（長）

等級80：訓練家等級80夾克



全新升級獎勵內容

訓練家將能透過提升等級，享有「寶可夢盒、包包、友情禮物與明信片收納容量增加」的獎勵內容，提升自己的收納容量上限。等級70以上的訓練家成為「亮晶晶好朋友」的機率提高，同時也有更高機率與友誼等級在「正港好朋友」的朋友成為「亮晶晶好朋友」。

升級所需的XP調整更新

新的升級曲線推出後，訓練家升級至各等級所需的XP也將有所調整。

達成關鍵等級里程碑所需的XP總量如下：

等級10：48,000XP

等級20：258,000XP

等級30：1,083,000XP

等級40：3,953,000XP

等級50：12,753,000XP

等級60：34,353,000XP

等級70：85,853,000XP

等級80：203,353,000XP



訓練家等級41至等級50之間的「升級調查課題」將被移除。訓練家於等級71至等級80之間，才需進行升級調查課題，訓練家需完成各個等級的全新「升級調查課題」，才能在等級71至等級80之間升級。

同時，自2025年10月15日起，將無法再獲得達成40級至50級的獎勵換裝道具（更新前可獲得的獎勵）。訓練家將無法在更新後獲得「等級50外套」。先前已取得的所有道具、訓練家姿勢或其他升級獎勵（包含「等級50外套」）並不會消失。

延伸閲讀：《寶可夢傳奇Z-A》DLC「超次元爆湧」公佈 超級雷丘X/Y驚喜登場（點擊連結看全文）

+ 9

Pokémon GO Web Store–XP快快升高級禮盒

Pokémon GO Web Store再度推出「XP快快升高級禮盒」！售價為9.99美元，即可獲得15顆幸運蛋、1個超級孵化器、1個孵化器、5個薰香以及2個誘餌模組，使訓練家的升級過程更加順利，每名玩家限購3次。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】