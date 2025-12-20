坂本日常真人版定檔！目黑蓮變140公斤胖店主　宣傳片曝驚人樣貌

日本人氣漫畫「SAKAMOTO DAYS 坂本日常」真人版電影在12月10日正式宣布將於2026年4月29日的日本黃金週檔期上映，並同步釋出首支特報影片。這部由鈴木祐斗原著改編的作品，找來Snow Man成員目黑蓮（Meguro Ren）擔綱主演傳奇殺手「坂本太郎」，導演則由擅長喜劇動作片的「福田雄一」執導。



最令粉絲驚豔的是，目黑蓮在特報中首度曝光「胖坂本」造型，為了忠實還原原作中推測重達140公斤（約308磅）的角色設定，他每次拍攝都必須花費約4小時進行特殊化妝，展現對角色的高度敬業精神。這部真人版電影由近年製作「王者天下」與「黃金神威」廣受好評的CREDEUS公司負責製作，讓不少粉絲對電影品質充滿信心。

從傳奇殺手到發福店主的反差魅力

「SAKAMOTO DAYS 坂本日常」的故事圍繞著在悠閒小鎮開設商店的發福男子「坂本太郎」展開，表面上他是個平凡的店主，實際上卻是在遇見真命天女後選擇隱退的傳奇殺手。平靜的生活在昔日搭檔兼小弟「朝倉新」帶來消息後徹底改變，殺手界有人重金懸賞坂本太郎的性命，迫使他必須重出江湖。

然而坂本太郎不願放棄得來不易的家庭生活，於是帶領小弟和新舊朋友們，對抗接連來襲的敵人，卻逐漸發現幕後黑手的真實身分遠比想像中複雜。這次特報影片中，除了目黑蓮飾演的「胖坂本」與「瘦坂本」兩種樣貌外，也揭露了「上戶彩」飾演的妻子坂本葵、「吉本實由」出演的女兒坂本花，以及「高橋文哉」飾演的朝倉新在劇中的扮相。影片中可以看到目黑蓮即使頂著發福身材，依然展現出驚人的身手，完美詮釋「靈活的胖子」這個角色特色。從流暢的動作戲到角色間的互動，都讓觀眾對這部真人版電影充滿期待。

「SAKAMOTO DAYS 坂本日常」真人版電影的製作相當高規格，CREDEUS公司近年來在漫改真人電影領域累積了豐富經驗與好口碑，「王者天下」系列與「黃金神威」的成功讓粉絲對這次的「坂本日常」充滿信心。導演福田雄一以擅長處理喜劇與動作場面聞名，他的作品往往能在保留原作精神的同時，加入獨特的真人版詮釋。目黑蓮為了這個角色付出的努力也成為話題焦點，每天4小時的特殊化妝時間展現他對角色的重視，這種敬業態度讓粉絲更加期待他的表現。

網友們在特報釋出後紛紛表示驚艷，有人讚嘆特效化妝的逼真度，也有人期待看到更多動作場面的呈現。社群媒體上關於「胖坂本」的討論迅速發酵，不少粉絲表示目黑蓮的造型比想像中更貼近原作，對於他能否完美詮釋這個反差極大的角色充滿好奇。隨著上映日期的確定，相信官方後續還會陸續公開更多演員陣容與劇情細節，讓粉絲們更加期待這部作品。

「SAKAMOTO DAYS 坂本日常」真人版電影選在2026年4月29日日本黃金週檔期上映，顯示製作方對這部作品的高度信心。從目前釋出的特報影片來看，無論是演員選角、特效化妝還是動作場面的呈現都相當用心，加上CREDEUS公司的製作品質保證，這部真人版電影有望成為2026年最受矚目的漫改作品之一。

