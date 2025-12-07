葬送的芙莉蓮｜疫情下竟爆紅？撫平死亡焦慮　更揭最催淚生命哲學

芙莉蓮是擁有千年以上壽命的異種族精靈魔法使。《葬送的芙莉蓮》是一部從特殊角度關注人類的生命與文化的異色作品，現在已是全球單行本累計發行數超過3000萬冊的超熱門作品。既是在異世界旅行的奇幻故事，也是為我們的生存方式帶來啟發的作品。



文：倉持佳代子（1983年生於埼玉縣，京都國際漫畫博物館學藝員。2008年開始從事京都國際漫畫博物館展覽活動企畫的同時，也撰寫報章雜誌的專欄、散文。）

人類壽命短暫

故事從勇者欣梅爾和魔法使芙莉蓮一行人打倒魔王，為歷時10年的冒險劃下句點的場景開始。如果是從前的奇幻作品，本篇會是「勇者打倒魔王的冒險歷程」，但本作並非如此。這是一部從「冒險的後日譚」開始的異色作。

開頭是芙莉蓮回顧與欣梅爾、僧侶海塔、戰士艾冉一起的這段冒險「很短暫」。正因她壽命長，對10年光陰的態度才會如此平淡。

他們四個人在50年後重逢。芙莉蓮的模樣絲毫未變，身為人類的欣梅爾和海塔卻已成了老人。就連艾冉這個比人類更長壽的矮人種族也並非與老化無緣。不久後，欣梅爾的壽命走到盡頭，芙莉蓮才在他的喪禮上醒悟一件事。

我明知人類壽命短暫……為什麼沒想過要多了解他一點呢……

欣梅爾死後，芙莉蓮踏上新的旅程。繼續收集魔法的這項興趣，同時也是為了更了解人類。後來，她的旅行目的地轉為位於大陸北方恩德的魔王城，也重新踏上過去的路程。

於疫情期間開始連載，探問生命的意義

本作於2020年4月開始連載。正好與新冠疫情來勢洶洶，日本全國發布緊急事態宣言的時期重疊。在那個死亡威脅近在身邊、無法隨意與重要之人見面的時期，所有人都切身感受到人類的性命有多麼飄渺。全球讀者之所以會對本作主題產生共鳴，想必與這樣的時代背景下醞釀出的氣氛息息相關吧。

此外，或許也因為剛好是時代的轉捩點，疫情前就飄蕩著類似的寂寥感。從2016年左右開始，像《鬼滅之刃》這種有些灰暗、探尋生命意義的少年漫畫流行一時，或許也與時代氛圍相互接軌。《芙莉蓮》也是這種「灰暗」的延續，作中隱約可見些許陰影、悲傷，以及靜謐。

共通的世界觀

本作的原作是山田鐘人，作畫是阿部司。陸續被選為2021年的「漫畫大獎」與「手塚治虫文化獎」新生獎，2023年度的「小學館漫畫獎」，2024年的「講談社漫畫獎」，在國內榮獲許多獎項。動畫在國外也很受歡迎，單行本銷售量累計截至2025年7月，已經突破3000萬冊。

受大眾青睞的理由之一，在於本作與以遊戲為主軸的《勇者鬥惡龍》等作脈脈相傳形成的「勇者小隊冒險故事」共享了同樣的世界觀。

在《芙莉蓮》作中，並未多加著墨於有龍和魔法使登場的奇幻世界觀，也沒有提及「勇者」、「僧侶」、「魔法使」、「戰士」這些登場人物各司何職。這是因為包括國外的多數讀者，已經普遍擁有劍與魔法這類奇幻故事的識讀能力。能自然而然地接受這種始於冒險結束的故事，也可歸功於「共享世界觀」的這個遠因吧。

中世紀歐洲風的舞臺、存在異種族和魔法的「異世界題材」，也在2010年代開始掀起風潮，如今已是漫畫作品的一大類別。芙莉蓮在故事中，不斷被擬態成寶箱的魔物「寶箱怪」吃掉，成功博君一笑，但這個魔物之所以能憑空出現，也是因為讀者擁有《勇者鬥惡龍》等故事建立起的印象。

九井諒子在2014年開始連載的《迷宮飯》也是利用這種奇幻故事標誌性的代表作品。如何食用大家都熟知的「史萊姆」、「會動的鎧甲」等怪物，這種點子蔚為話題。

屬於我們人類的故事

欣梅爾死後約過了20年，芙莉蓮的旅程有了新的夥伴。是海塔託付給她的戰爭女孤兒費倫，還有艾冉的弟子戰士修塔爾克。

如果是勇者欣梅爾，就會這麼做。

芙莉蓮重新走一次約80年前走過的旅程，在前往魔王城的途中，這句話就像是她的口頭禪般反覆出現，並且積極介入從前不會理睬的麻煩事。費倫與修塔爾克也和她一樣，幫助有困難的人。每個人都活在回想起逝去的欣梅爾的背影中。

「據說人會有兩次死亡。首先是自己的死。再來是往後被朋友忘卻的死。」

這是取自萩尾望都的漫畫名著《天使心》當中的一句話，這句話其實也與《芙莉蓮》的主題相符。欣梅爾在各地樹立身為英雄的自己的雕像，他的理由是「為了不讓妳在未來孤孤單單」。芙莉蓮在新的旅程中，每當看見欣梅爾的雕像，想像與他的回憶之際，也逐漸察覺他的思慮之深遠，以及自己對他的心意。至於在旅途中成長的費倫和修塔爾克，芙莉蓮則宛如親人般地以愛守望他們。

就某種層面而言，知曉人類或許和知曉各種愛情有著相同的意思。換言之，本作雖是奇幻故事，卻也是一部能讓活在現實的我們產生共鳴的普通人性劇。

著重現實感受的真實感

如上所述，本作將重心放在人性劇上，但也會在關鍵時刻畫出具有奇幻故事風格的大場面，例如與龍或魔族戰鬥的場面。尤其是芙莉蓮壓倒性的強悍令人看了痛快不已，也是本作的魅力之一。

再加上，營造出大場面的魔法和魔族的設定也妙不可言。畫面處理得能讓人置換成現實感受，所以很好懂。

舉例來說，像是使用「殺人魔法」的魔族庫瓦爾，由於人類已在他被封印的80年間，創造出克服方法，他也就成了能輕易擊退的存在。當我看到這裡，覺得這就像約100年前在全世界大流行的「西班牙流感」。在現代也是一種可怕的病毒，不過已經開發出流感疫苗。

此外，芙莉蓮將魔族視為「無法溝通的猛獸」，但在作品中，卻也畫出他們並沒有惡意這種概念。想必會讓讀者聯想到現實的害蟲、害獸吧。

換句話說，這部作品建構的邏輯非常縝密，將理應不存在的魔法置換成我們現實中所謂的醫學和科學，以便閱讀。正因本作並未仰賴幻想世界的方便主義，呈現出來的劇情才更有真實感。

從旅行思考活著的意義

芙莉蓮旅行的目的除了知曉人類，收集魔法這個興趣也占了很大的因素。她收集的魔法都是些微不足道的技術，例如繞口令的魔法、讓紙飛機飛更遠的魔法等等。但是，這樣的魔法有時也會成為改變人生邂逅的契機，並讓人獲得救贖。

欣梅爾在與芙莉蓮等人冒險的途中，曾經這麼說：

我啊，想來一場在結束後，能笑著說『有夠沒意義』的快樂旅行。

芙莉蓮活在悠久的時光之中，她會在生命的盡頭笑著說自己的人生「有夠沒意義」嗎？正是那些微不足道的渺小日常，才更有可能成為人生的寶物。一定有許多讀者從芙莉蓮的旅程中，學習到何謂生存方式吧。

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】