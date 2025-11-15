《海賊王2》真人版預告　6處地點串起熱血航線　明年這時候開播

海賊迷們準備起航！Netflix《海賊王》真人版劇集第二季《ONE PIECE: INTO THE GRANDLINE》終於釋出全新預告影片，宣告草帽一夥人即將展開嶄新的海上旅程。這部續作預定於2026年3月10日正式上架，預告一出瞬間在全球粉絲圈掀起熱烈討論，社群上滿滿都是「我要上船！」的呼喊聲。



真人版《海賊王》改編自尾田榮一郎的超人氣漫畫，原作以「大海賊時代」為背景，描述夢想成為海賊王的路飛和他的夥伴們航向未知海域、尋找傳說寶藏「ONE PIECE」的冒險故事。Netflix於2023年推出第一季後，成功在全球掀起懷舊與新粉絲的雙重熱潮，不僅拿下亮眼收視，更讓許多漫畫迷認同「這才是誠意改編」。

在最新釋出的宣傳影片中，觀眾不只能搶先一窺第二季的幕後花絮，還能看到草帽海賊團重磅回歸的身影。路飛（伊納基·戈多伊飾）繼續用那份天真與熱血領航，索隆、娜美、烏索普與香吉士也全員登場，還有粉絲最期待的新角色——喬巴的萌萌預告畫面。這次的故事將從「羅格鎮篇」啟程，途經「顛倒山」、「威士忌山峰」、「小花園」與「磁鼓島」等經典場景，最終航向沙塵滾滾的「阿拉巴斯坦王國」，堪稱粉絲夢寐以求的章節集錦。

尾田榮一郎依舊親自擔任執行製作人，確保劇情與角色設定忠於原作。據Netflix製作團隊透露，第二季在視覺規模與特效投入上全面升級，從海浪翻湧的航海場面，到熱血沸騰的戰鬥橋段，都力求讓觀眾感受到「這是真實世界的偉大航道」。

預告釋出後，粉絲們紛紛湧入社群留言表示：「已經準備開船！」、「喬巴好可愛啊我要哭！」、「看到顛倒山那幕雞皮疙瘩都起來了！」，《海賊王》的熱血氛圍再度席捲而來。從友情、夢想到自由，這趟海上旅程不僅是草帽團的再啟航，也是一場屬於全球粉絲的青春回憶續集。3月10日，準備好你的草帽與肉乾，路飛和夥伴們即將再次破浪出航，帶你重返那片充滿冒險與奇蹟的大海！

