1月新番追哪部？從Fate到BL戀愛　這5部高質動畫劇情在線錯過可惜

今年一月除了《葬送的芙莉蓮》、《咒術迴戰》等話題度超高的續作以外，也有不少非常亮眼的新作動畫。



從戰鬥與運鏡流暢、品質超高的《Fate/strange Fake》、《判處勇者刑》到甜甜的校園戀愛《相反的你和我》，這五部值得一看的新作動畫你看過幾部了呢？

《Fate/strange Fake》（YouTube@aniplex）

2026年1月新番預告片：

+ 19

《Fate/strange Fake》

由《永生之酒》和《無頭騎士異聞錄》系列作者成田良悟所寫的《Fate》系列外傳《Fate/strange Fake》終於在這季正式播出。於2024年底推出的特別篇早就讓粉絲們期待已久，動畫本篇原定在2025年推出，但是因製作情況延期至今年。而實際播出後，爽快的戰鬥畫面讓大家直呼等待是值得的。

魔術師們為了追尋聖杯，召喚出英靈們彼此競爭──這被稱作聖杯戰爭。而這次在美國的史諾菲爾德卻出現了奇怪的狀況，各方勢力的陰謀之下，開始了一場「虛偽」的聖杯戰爭。從政府機關、黑手黨到死徒，這場混亂的戰爭究竟會變成什麼樣子呢？

《判處勇者刑》

另外一部以超高品質爆紅的動畫就是《判處勇者刑》。首集誠意十足，直接以一小時的劇場版規格展現了流暢的戰鬥跟視覺效果。動畫由Studio KAI負責，團隊也多是《無職轉生》動畫第一季的班底，陣容強大。

劇情中，只有犯下最嚴重罪刑的人，會被判處成為「勇者」，當作消耗品一般投入與魔王的戰爭。就算死亡，也會被不斷復活。前聖騎士團長賽羅在戰場的前線遇見了劍之《女神》泰奧莉塔，為了活下去也為了復仇，與她簽訂契約。

《相反的你和我》

對校園戀愛喜劇有興趣的話，非常推薦這一部。充滿活力，但卻又很在意別人眼光的女孩鈴木實優悄悄地喜歡上了坐在隔壁文靜，但又會清楚表達意見的男生谷悠介。她一直無法鼓起勇氣告白，但是在某天放學走在同一條路上時兩人牽起了手，並發現彼此的好感。

這部動畫與眾不同的地方在於比起暗戀的酸甜，更著重在戀愛關係中，個性相反的兩人如何彼此尊重、互相理解。內心戲與情感轉變的刻畫更是十分精彩。

【延伸閱讀】龍珠40周年人氣投票榜 悟空奪冠無懸念！最強絕招竟非龜波氣功？（點擊連結看全文）

+ 2

《異世界的處置依社畜而定》

另外一部有點不一樣的戀愛作品是這部異世界BL動畫！普通上班族的近藤誠一郎被捲入了異世界的聖女召喚儀式，但因為他社畜的性格深入骨髓，在異世界也想辦法加入了王宮的會計課。但為了做更多的工作，他沒有意識到自己的身體對藥水中的魔素沒有耐受性。快要倒下的時候被騎士團長亞雷斯發現，不得已只能讓擁有魔力的對方用身體幫他調適。

忍不住替對方操心的騎士團長與工作狂社畜的異世界戀情會怎麼發展呢？

《異國日記》

內向社恐的小說家高代槙生，在關係不好的姐姐去世後，一時衝動收養了外甥女田汲朝。不習慣的同居生活讓她原本寧靜的日常徹底改變。而另一方面，剛剛失去雙親、失去家庭的朝，對一切都充滿不安，但是看著跟其他大人不一樣，誠實面對一切的槙生的活法，讓她也生出了勇氣。性格與價值觀都不同的兩人，各自背負著不同的孤獨，生疏地展開了這段同居生活。

動畫整體氛圍是非常平淡的，但正是從這些細微、日常的地方，最能展現人與人之間的溫柔與尊重。

這季不能錯過的新作！

推薦的這五部新作中，有沒有哪個作品勾起了你的興趣？如果不知道要追什麼新番，不如從這幾部開始看看！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】