新版動森登陸Switch 2！連動薩爾達角色　神級道具大聲公必試

任天堂《集合啦！動物森友會》Nintendo Switch 2版本已於2026年1月15日正式推出。所有在Switch及Switch 2平台擁有本作的玩家將同步迎來一次大型免費更新，內容涵蓋度假酒店、島嶼共建等全新玩法。



Switch 2版本在原作基礎上進行了全面升級。遊戲畫面將支援更高解像度顯示，帶來更細膩的視覺體驗。新增對Joy-Con 2滑鼠操作方式的支援，使室內佈置、圖案設計及佈告板書寫等操作更加精準便捷。此外，遊戲引入新道具「大聲公」，玩家可透過主機內置麥克風直接與島內居民互動，實現更自然的交流體驗。

線上功能方面亦有顯著拓展。當所有參與連線的玩家均使用Switch 2版本時，線上多人遊玩人數上限提升至12人，並新增語音聊天功能；本地無線連線則最多支援8名玩家同時進行。配合兼容的USB鏡頭，如任天堂Switch 2相機，最多4名玩家可啟用CameraPlay功能，在遊戲過程中即時看到彼此的表情與反應。

針對已購買原版遊戲的用戶，可透過單獨購買升級包的方式獲取Switch 2版本的全部增強特性，包括畫質提升、新操作模式及擴展連線功能等。

向所有平台推送的免費更新將帶來多項新內容。玩家可前往由航平家族經營的度假酒店，參與客房主題設計、為訪客搭配服飾、製作並銷售手工島嶼商品，並透過活動獲得獎券，用於兌換禮品店中的限定收藏品。任天堂Switch Online會員還可邀請好友進入「夢之島」，共同構建和探索一個支援多人協作的主題夢境空間。更新還加入「羅塞塔先生的整理服務」，幫助玩家快速整理島嶼佈局，優化空間管理。

本次更新還將融入多種聯乘元素。玩家可在遊戲中收集復古任天堂主機作為裝飾，任天堂Switch Online會員在與特定主機類道具互動時，更可直接體驗精選的經典遊戲作品。LEGO系列物品將首次登陸遊戲，豐富建造選擇。此外，掃描薩爾達傳說與斯普拉遁（Splatoon）系列指定amiibo，即可邀請相關角色來訪島嶼，並解鎖專屬主題道具與裝飾。

