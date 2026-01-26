《葬送的芙莉蓮》第二季全新PV 知名樂隊獻唱OP 神級ED全手繪
由山田鐘人原作、阿部司作畫的《葬送的芙莉蓮》第二季動畫預定已於1月16日開播。而11日官方在開播前五日公開了動畫的全新正式PV，並同步確認了本季動畫的OP片頭曲將會是由Mrs. GREEN APPLE演唱的〈lulu〉！
《葬送的芙莉蓮》第二季動畫正式PV公開！
《葬送的芙莉蓮》動畫在睽違三年後，已在1月16日正式開播，而在動畫正式開播前五日，《葬送的芙莉蓮》官方公開了全新的正式PV，並將延續上一季的劇情，繼續精靈族魔法使芙莉蓮與勇者一行人在打倒魔王之後，聯手費倫和修塔爾克繼續展開的世界之旅。
Mrs. GREEN APPLE確認演唱《葬送的芙莉蓮》第二季片頭曲！
而在這次公開的《葬送的芙莉蓮》第二季主要PV當中，觀眾也可以從PV中聽到由日本搖滾樂團Mrs. GREEN APPLE所演唱的〈lulu〉，官方MV目前公開不到一日就已經突破了兩百萬的收看數，一起期待接下來芙莉蓮一行人還會遇到什麼樣精彩的冒險故事吧！
