《龍珠超：比路斯》預告曝光　重製悟空宇宙級戰鬥　菲利壓軸現身

隨著《龍珠》迎來40週年，官方正式釋出全新動畫企劃《龍珠超：比路斯》的最新超激鬥預告，並確認將於2026年秋季開播。這部作品並非單純續作，而是以2015年的《龍珠超》動畫為基礎，全面進化的強化版，不僅畫面重製，更重新構築故事節奏與戰鬥表現。



悟空vs比路斯：經典戰役全面升級

本次預告最大看點，無疑是孫悟空與破壞神比路斯之間的對決。這場被視為《龍珠超》開端的宇宙級戰鬥，將以全新作畫與更強烈的視覺演出重現。

官方正式釋出全新動畫企劃《龍珠超：比路斯》的最新超激鬥預告。（YouTube@東映アニメーション公式）

《龍珠超：比路斯》的最新超激鬥預告畫面：

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官方強調，本作將透過最新影像技術，讓戰鬥的速度感、衝擊力全面提升，甚至連細節動作與能量碰撞都會進行重繪與優化，力求呈現更貼近原作精神的演出。

另外，這次《龍珠超：比路斯》也並非單純的畫質提升，而是一次近乎重啟的再構築版本，包含：新增大量未公開畫面、既有場景全面重畫、故事情節重新編排、音效、配樂與配音全面升級。同時，聲優山寺宏一也將回歸為比路斯配音，延續角色那種既優雅又壓迫感十足的魅力。

菲利於預告最後現身！

預告片最後的一幕，經典反派菲利的身影悄然登場，儘管目前尚未透露具體劇情，但從剪影與演出來看，極有可能鋪陳後續「菲利復活篇」的展開。這也意味著，本作不只是重述比路斯篇，還可能進一步銜接後續重要篇章，甚至帶來全新改編。

本作可能不只重述比路斯篇，甚至可能帶來全新改編。（YouTube@東映アニメーション公式）

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