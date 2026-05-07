【精品開倉．玩具開倉．高達模型．超合金魂．SHF．Robot魂】「第九回精品玩具感謝祭」展期為5月8日至10日（周五／六／日），記者提早一日去了荃灣榮豐工業大廈（南豐紗廠後面）劈價開倉現場，整個倉都是超合金魂、高達模型、SHF／Robot魂玩具，以及各式景品、盲盒、搪膠、美漫可動人型，即刻送上現場掃場照，並推介10大必搶好貨。



荃灣精品玩具開倉｜10大重點筍貨

1.超合金魂 超龍神（《勇者王》）$899

荃灣精品玩具開倉｜超合金魂 超龍神（《勇者王》）$899

2.超合金魂 Voltes V: Legacy 版 V 型電磁俠$1,599

荃灣精品玩具開倉｜超合金魂 Voltes V: Legacy 版 V 型電磁俠$1,599

3.SHF《龍珠》神龍$299／莊子$199

荃灣精品玩具開倉｜SHF《龍珠》神龍$299／莊子$199

4.DX 超合金 VF-19 火焰韋基利$699

荃灣精品玩具開倉｜DX 超合金 VF-19 火焰韋基利$699

5. MEGA SIZE 1/48 高達$389、MGSD巴巴托司只售$179

5. MGSD巴巴托司只售$179平通港九5. MGSD巴巴托司只售$179

6.MEGAHOUSE 產品低至半價（海賊王POP、高智能方程式等）

6.MEGAHOUSE 產品低至半價（海賊王POP、高智能方程式等）

7.多款《少年Jump動漫 SH figure（龍珠、獵人、One Piece 等）$199 起

7.多款《少年Jump動漫 SH figure（龍珠、獵人、One Piece 等）$199 起

也有其他漫畫系列如《亂馬1／2》、《美少女戰士》

8. BANDAI 景品$9 起

8. BANDAI 景品$9 起

8. BANDAI 景品$9 起

9.《反斗奇兵》迷你軟膠盲盒 (原盒 8 隻)$80

10. Storm Collectibles 多個系列現場特價低至$199

10. Storm Collectibles 多個系列現場特價低至$199

這次開倉有什麼超合金魂值得入手？

現場最震撼的是《勇者王》超合金魂 GX-109超龍神，只要HK$899 (官方建議售價HK$2,569.90)，超合金魂 GX-118《Voltes V: Legacy》版 V 型電磁俠也只賣HK$1599 （官方建議售價 HK$3,749.90），如果你喜歡機戰系列，DX 超合金《Macross 7》 VF-19 火焰韋基利減到HK$699、推出不夠1個月的DX 超合金 VF-17S NIGHTMARE STEALTH VALKYRIE劈到 HK$899，想買真的要早點去排隊。

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高達模型／拉打模型$20起

各款高達模型由SD、HG、MG、RG、PG、高達女角人型都齊！也有30MM及幪面超人模型！當中MGSD巴巴托司只售$179、MEGA SIZE 元祖 $398！場內全部款式已拍照，自己click入去看價錢吧：

高達模型／拉打模型$20起

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SHF／Storm／MAFEX 可動人偶 $199起

多家大廠的6吋可動人型 figure 由$199起，萬代SHF有極多《少年JUMP》系列作品角色：《慮龍珠》《獵人》《銀魂》《阪本日常》《筋肉人》多不勝數，全部由$199起。當中推薦極重手但好平好平的 SHF《龍珠》神龍，大大條全身可動，加上7粒龍珠display架，都只不過HK$299！

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香港起家，專做大隻佬的Storm Collectibles，有《戰斧 GOLDEN AXE》、《真人快打》、《月風魔傳》系列做特價，最平$199起。

Storm 系列人型

Storm 系列人型

Storm 系列人型

Storm 系列人型

Storm 系列人型

日本Medicom Toys 的1：12 MAFEX系列係人都知高質，今次開倉有《星戰》《DC漫畫》《黑袍糾察隊 THE BOYS》等款式，由$199至$299不等。

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MEGAHOUSE大量好物半價

另外，今次精品引入了BANDAI子品牌 Megahouse 的產品做全線大減價，像是海賊王POP 巴索羅穆·熊（原價18000日買，現只需$399）、Ultimate Article 超人七星俠大膠＄799（7-11售價：HK$2,429）、另有高智能方程式完成品跑車，很多都是減至半價起。

Ultimate Article 超人七星俠大膠＄799（7-11售價：HK$2,429）

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預算有限也能在現場掃到平貨嗎？萬代景品$9起！

不想動輒花幾千元？沒問題，現場有很多「細嘢」讓你掃得開心。Bandai 的景品最平 9 元至＄69，《魔法少女小圓》、《藥師少女》、《蠟筆小新》、《芙莉蓮》、《One Piece》、《龍珠》、《海賊王》、Sanrio角色超多款。市面仍在熱賣(市價約＄110)的Q版快獸景品也是$69。

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另外還有些《漫威》《星矢》、《反斗奇兵》、《小燦》盲盒，原box約$80至＄90有個原box，買給小朋友一星期開一隻慢砌，都可以玩兩個月。提到 10 元，現場還有很多款式的小燦公仔也是 10 元有找。

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最後還有Q版黏土人、PVC美少女figure，可點開圖輯睇：

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「第九回精品玩具感謝祭」活動資訊

日期： 2026 年 5 月 8 日（五）至 5 月 10 日（日）

時間： 11:00 – 20:00

地點： 荃灣榮豐工業大廈 17 樓 1707 室（荃灣西站 A 出口步行約 10 分鐘）