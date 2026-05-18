買寶可夢卡先要「破處」？黃牛黨越發猖狂　店員一剪剪碎黃牛夢

各位Pokemon精靈寶可夢（PTCG）的訓練家，最近去卡店買卡包，有沒有發現店員姐姐看你的眼神多了一絲犀利，手上還握著一把蓄勢待發的剪刀？別慌！這不是要搶劫，也不是要幫你修剪指甲，而是日本官方與各大卡店為了對抗喪心病狂的「黃牛黨」，祭出的物理防禦絕招——「卡包剪角」！



PTCG掀起的火熱狂潮

近期在日本琦玉市大宮區的一家名為晴れる屋2 大宮店的Pokemon寶可夢卡牌專賣店在推特上發布了正在售賣的 MEGAドリ-ムex 擴充包訊息。

晴れる屋2 大宮店在X上發布的訊息(X@hareruya2omly)

看到上圖可以得知卡包只售賣給兩類滿足條件的人。第一是15歲以下的孩童，每人一天限購一次，一次限購五包，店員會確認年齡。第二是LINE會員，每人一天限購一次，一次最多兩包。不滿足以上條件的或者不遵守店員指示的都有可能拒絕出售。

而且從訊息中可以看到明明是門店一手新卡怎麼卡包左上角還被人「剪一角」？

原來這個並不是門店賣你二手卡，也並非是生產錯誤，而是店員的有意而為之。這一剪，剪掉的不是卡包的壽命，而是黃牛黨的發財夢！

其實不僅僅是琦玉市這家門店有這種操作，其他門店甚至國外門店同樣都有。

一位博主去購買時所拍（X@ItsaMeCooper）

全部卡包都被剪掉了一角（X@ItsaMeCooper）

身為動漫與卡牌聖地的日本，黃牛炒作問題早就到了「神仙難救」的地步。尤其是每逢有新的擴充包上市，大批不玩牌、只看錢的「黃牛 / 轉售商（転売ヤー）」就會傾巢而出，用盡各種手段排隊掃貨，導致真正想玩的小朋友和玩家只能看著空空如也的貨架嘆氣。

為了讓寶可夢卡牌回歸「給孩子們帶來快樂」的初心，「晴れる屋2 大宮店」直接祭出了「現場剪角」這記物理重拳！

為什麼「剪一角」就能讓黃牛直接崩潰

在二手卡牌交易市場（例如日本最大的 Mercari 或香港的 Carousell），卡包的「完整度」就是生命。

黃牛之所以能高價轉售散包，全憑「全新未拆封（Mint Condition）」這幾個字，因為這能向買家保證卡包沒有被動過手腳。一旦卡包的左上角被店員無情地「咔嚓」剪掉，它在二手市場上的身份就會瞬間從「全新珍藏品」貶為「包裝破損的瑕疵品」。

更致命的是，卡牌圈極度猜忌被剪角的散包。很多買家會懷疑這是不是被黃牛用電子秤「稱重」過、篩走閃卡後才拿出來賣的「廢包」。因此，被剪角的卡包在網上價值大打折扣，黃牛一看到這個缺口，眼淚只能往心裡流。

這樣的做法也在網上引起討論，大部分網友都表示讚成這種做法

雖然有些「完美主義」的收藏型玩家可能會可惜拿不到100%完美的包裝袋，但在這場與黃牛的長久戰爭中，店員手上的那把剪刀，無疑已經成為守護訓練家童年的「正義之劍」。

各位香港的訓練家，如果哪天你在本地卡店買卡也遇到了「剪角大師」，千萬別生氣，記得在心裡默默給店員一個讚——這可是為了防禦黃牛、人人有責的最高規格「割禮」啊！

不過，也有不少心清眼亮的玩家搖頭嘆息，認為這招「剪角物理防禦」終究只是治標不治本。



說到底，這場卡牌之亂的根本病灶，依然是那永遠填不滿的供需無底洞。再加上各大門店的配貨機制、公眾抽選制度以及限購條例始終不夠完善，只要二手市場上那些炒卡利潤一日還厚過字典，黃牛黨總能找到方法「上有政策，下有對策」，轉賣瘋潮根本很難完全絕跡。



店員「咔嚓」這一剪，雖然短期內確實大大削弱了黃牛的轉售誘因，但長遠來看，能否真正洗滌這個瘋狂的卡牌市場？大家都只能放長雙眼等時間驗證。唯一可以肯定的是，以前當個訓練家，買卡、抽卡、儲卡就是最單純的快樂；如今在瘋狂炒風的污染下，連買包卡都要像「特務接頭」一樣鬥智鬥勇，這份童年樂趣，不知不覺間早已變得越來越不單純了！



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