撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-04-08 15:06

《進擊的巨人》漫畫版139話（連載於《別冊少年Magazine》） 結局4月9日刊出，究竟巨人之力會否消失、艾連是生是死？諫山創2年已畫下的漫畫最後一頁，當中的初生嬰兒身世又會否解開？

《進擊的巨人》139期 漫畫版連載於《別冊少年Magazine》，最後一集封面是眾主角的孩童版。

《進擊》諫山創曾提過，與其寫一些只值80分平平無奇之作，不如做到負200分爭取更多批評和意見，所以他可以不惜用故事內容去震撼、傷害讀者。令人相當期待最後一期《巨人》究竟會如何處理一眾角色的去向，又會否交代所有伏線。網上早已對劇情走向議論紛紛，網民提出的結局劇情預測／FF幻想，你喜歡哪一個？

👇👇👇《進擊的巨人》139期 5大結局預想👇👇👇

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👇👇👇《巨人》139期大結局劇透👇👇（劇透警告）👇👇

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👇👇網民感想！台灣網民稱神、連登仔嫌太平淡👇👇

《進擊的巨人》動畫版則有排未完，4月尾播出Final Season 首季第16集（總計75話）後，要在2021年冬天才會播出第17 集（第76 話）「断罪」，相信要再多16集才會完結。

同場加映👇👇👇諫山創《巨人》的10個構成元素👇👇👇

《進擊的巨人》4月初就大結局，由諫山氏童年開始回帶，看看影響他創作路最重要的10個元素。

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原文連結：《進擊的巨人》諫山創因10件事煉成神作 曾被Jump編輯拒絕終出頭

「九大巨人」能力設定有趣，即睇分析👇👇👇

《進擊的巨人》最初連載時晝功肉酸，不少人都說看完第1季動畫，試睇漫畫後都受不了，沒再追下去。但12年後今日，你會發現每一隻巨人的能力，都跟故事劇情環環相扣，比如獸之巨人擲巨石，竟然跟使用者的童年回憶有關，各種構思真是非常出色。如果你有興趣入坑睇《巨人》，以下介紹可助加深了解巨人是甚麼：

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原文連結：《進擊的巨人》九大巨人能力及擁有者分析 戰鎚名過其實始祖最屈

😱同場加映：進擊的巨人138 期 12年前《巨人》第1集有何神秘伏筆？😱

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原文連結：進擊的巨人138 期 網民翻查第1話神秘數字 早為12年後埋伏線

同場加映：《進擊的巨人》138期劇情分析👇👇

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原文連結：《進擊的巨人》138期劇情分析 5大要角又有人領便當＋結局大預測