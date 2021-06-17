《鋼鍊》荒川弘被指辱華　10年前短篇出土　殭屍毛澤東造型曝光

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【荒川弘／鋼之鍊金術師／辱華／漫畫／動漫／ACG】近年「辱華」事件越來越多，可說只要觸及到內地網民神經的事物，都會被定性為「辱華」而在內地遭到「炎上」，而今次就輪到經典漫畫《鋼之鍊金術師》的作者荒川弘。

荒川弘是出身北海道的女漫畫家，本人雖不算低調但甚少以真面目亮相，而不論在訪問又式漫畫中經常用牛來當自畫像，因此有「牛姨」或「牛媽」的暱稱。

牛姨

按圖放大《鋼鍊》荒川弘跨時空10年辱華事件👇👇

+14
+14
+14

同場加映：2021年 6月必玩Android / iOS手遊👇👇

同場加映：2021年必玩Android / iOS手遊（即將推出）👇👇

+10
+10
+10

同場加映：2021年必玩Android / iOS手遊（已推出）👇👇

+37
+37
+37

睇全文：iOS / Android 2021｜二之國必玩 ReZero手遊新作預約中｜6月更新

同場加映：15隻Switch免費遊戲介紹推薦👇👇

+10
+10
+10

睇全文：Switch遊戲15隻免費推薦　開機下載立刻玩得　單機、連線都有選擇

👇同場加映：2021年6月主要遊戲發售時間(按發售日排列)👇

+16
+16
+16

詳細文章：6月新GAME｜MHR／Bio8 熱潮後接力登場　10款大作推介＋發售時間

👇同場加映：日本投票 最想荷里活真人化動漫作品👇

+15
+15
+15

詳細文章：日本票選最想真人化動漫Top 10　《鬼滅》得第2　近半數人投榜首

👇同場加映：超有病！嚴選3把遊戲史上最難取得武器👇

+32
+32
+32

詳細文章：3把遊戲史上最難取武器　FF9/PSO/浪漫傳說　有一把機率得10億分1

外國網站公布MMO TOP10　FF14玩家超WoW魔獸世界　成最多人玩網遊
PS5獨佔｜Ratchet and Clank拉捷特與克拉克時空裂縫　玩法公開
《三國志．戰略版》第三賽季5.22開打　搶先睇S3調整、三勢陣玩法
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。