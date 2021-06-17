撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-06-17 18:27

【荒川弘／鋼之鍊金術師／辱華／漫畫／動漫／ACG】近年「辱華」事件越來越多，可說只要觸及到內地網民神經的事物，都會被定性為「辱華」而在內地遭到「炎上」，而今次就輪到經典漫畫《鋼之鍊金術師》的作者荒川弘。

荒川弘是出身北海道的女漫畫家，本人雖不算低調但甚少以真面目亮相，而不論在訪問又式漫畫中經常用牛來當自畫像，因此有「牛姨」或「牛媽」的暱稱。

牛姨

按圖放大《鋼鍊》荒川弘跨時空10年辱華事件👇👇

+ 14 + 14 + 14

同場加映：2021年 6月必玩Android / iOS手遊👇👇

同場加映：2021年必玩Android / iOS手遊（即將推出）👇👇

+ 10 + 10 + 10

同場加映：2021年必玩Android / iOS手遊（已推出）👇👇

+ 37 + 37 + 37

睇全文：iOS / Android 2021｜二之國必玩 ReZero手遊新作預約中｜6月更新

同場加映：15隻Switch免費遊戲介紹推薦👇👇

+ 10 + 10 + 10

睇全文：Switch遊戲15隻免費推薦 開機下載立刻玩得 單機、連線都有選擇

👇同場加映：2021年6月主要遊戲發售時間(按發售日排列)👇

+ 16 + 16 + 16

詳細文章：6月新GAME｜MHR／Bio8 熱潮後接力登場 10款大作推介＋發售時間

👇同場加映：日本投票 最想荷里活真人化動漫作品👇

+ 15 + 15 + 15

詳細文章：日本票選最想真人化動漫Top 10 《鬼滅》得第2 近半數人投榜首

👇同場加映：超有病！嚴選3把遊戲史上最難取得武器👇

+ 32 + 32 + 32

詳細文章：3把遊戲史上最難取武器 FF9/PSO/浪漫傳說 有一把機率得10億分1