撰文：賴浩然
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【Steam Summer Sale】Steam夏日特賣開始了，今年減幅一樣是令人興奮，不少佳作都破新低價。以下就嚴選近年上架，好玩或特價破新低的遊戲。
Steam夏日特賣由即日開始至7月8日上午10時結束
不少大作減價破新低，正是入手好時機，不然就要等到聖誕節了
今次主力介紹10款近年抵玩佳作，一些比較舊及人所共知的神作例如《Dark Souls 3》、《Divinity 2》、《Red Dead Redemption 2》、《Witcher 3》、《Hollow Knight》、《Cities:Skylines》等就不再介紹了。
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