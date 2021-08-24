TGS2021︱奇怪龍睡袋獵奇又可愛！CAPCOM大推《Mon Hunt》周邊

打造出多款如《生化危機》、《魔物獵人》等世界級暢銷遊戲的「卡普空株式會社（Capcom）」，近日舉辦了「 TOKYO GAME SHOW 2021 ONLINE SPECIAL STORE 」活動，並架設特別活動網站，販賣多項遊戲相關周邊，粉絲們的荷包血量準備歸零啦！



活動第一波便推出了極度受人矚目的《魔物獵人》相關商品系列，將遊戲中的知名魔物「奇怪龍」打造成睡袋造型，原本驚悚嚇人的模樣瞬間變的超卡哇伊，睡在裡面就像被「奇怪龍」生吞活剝一樣，充滿了奇怪的惡趣味，售價為 29700 日圓。

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還有以《魔物獵人》中超高人氣的獵人夥伴「艾路貓」造型打造的特色睡衣，售價為 19910 日圓，除了觸感極佳的材質，如全身上下都蓋了毛毯般舒適，帽兜上的可愛貓耳、手掌的渾圓肉球與俏皮貓尾，都讓人為之瘋狂，不得不好好收藏一番啊！

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