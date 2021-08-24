【鱷魚君最後的100天】曾經在日本爆紅，卻在最尾一話反高潮變成大炎上的四格漫畫《鱷魚君最後的100天》的電影版即將登陸香港，也有期間限定 Pop up Store。不過日本網民看到後卻有強烈的反感。



《鱷魚君最後的100天》香港粵語版找來超人氣的宇宙天團ERROR作配音，相信不少Fans都鐵定入場。但日本網民看到香港的Pop up店及電影情報，卻出現很多勁mean超刻薄的留言：「不要耍香港人啦」、「不要將吃剩飯給別人」、「日本之恥不要輸出國外」、「垃圾處理」等，說話完全不留情面。究竟所謂何事？以下同大家回帶了解：

《鱷魚君最後的100天》曾在日本大熱，不過冷卻速度也是世所罕見（Twitter@100waniOfficial）

作品登陸香港，日本網媒卻用「悲報」來形容（onecall2ch.com）

有人留言「不要將吃剩飯給別人」「日本之恥不要輸出國外」（onecall2ch.com）

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此次事件也令人充分體會到行銷時機一旦不對，可會變成災難性的後果。雖然這樣的「操作」備受日本網民批評，但《鱷魚君最後的100天》作品本身其實並無不妥，結局也相信能感動不少人。而且香港人本身比較少Follow日本Twitter，可能也因日文關係不知道此作品。如今在港直接看電影了解故事、進場支持ERROR等，當然也並無不可。

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