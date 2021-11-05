GUNDAM EXTREME VS 極限爆發11.6香港區大賽展開，11月6日早上10時起網上直播觀賞精彩激戰｜說起香港電競比賽，感覺只是較小眾的活動，不過今次由Pentagon Fighters 舉辦的《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》大賽，不單吸引大量香港Gundam VS的玩家，而且勝出者更可以有機會與台灣玩家對決，爭奪最強名銜以及贏取總值四萬元獎金。



PS4《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》去年推出至今，仍有不少年輕或老一輩的Gundam fans日煲夜煲。Pentagon Fighters舉辦專業格鬥電競比賽 Pentagon CUP，繼早前吸引大量港台日三地玩家的《Street Fighter V Champion Edition》大賽後，接下來11月再接再厲舉行《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》。而且今次賽事特設新規則，每次試合不論勝敗雙方均需更換機體，勢必出現更多令人意想不到的機體組合。

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Pentagon CUP 《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》

日期：2021年11月6日

時間：上午10時至下午7時

地點：CGA eSports Stadium



（NBGI）

直播網址：按此

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