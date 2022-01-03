連登、網上熱話 / 遊戲 / 打機｜經常有人笑說Steam平台是一款「收集遊戲的遊戲」，因為很多人出了社會工作後有錢買遊戲了，但就經常沒有時間玩，然而Steam平台又經常減價促銷導致人們「就算玩不了也想買」，結果就衍生出這個「儲Game」半玩笑半認真的現象。最近又有網民在網上分享沒時間玩遊戲的感嘆，引起許多網民討論和表示同感。



不少網民都表示Steam的遊戲都只是買來儲而不是買來玩。

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社會人工作忙碌自由時間少 真機迷才會抽出時間打機

一位網民在mobile01發文感嘆，指自己自己會追求電腦配備去玩高效能、靚畫面的遊戲很好的遊戲；且因為還沒出社會有時間可以每天玩幾個小時甚至通宵玩遊戲。然而出社會後上班下班已很累，回到家看個劇、做些運動或者稍稍玩玩遊戲就要洗洗睡了，久而久之就變得很少認真打機，漸漸失去對遊戲的熱情。雖然看到好遊戲還是會買，但大多數遊戲買回來就只玩一下或者根本沒開來玩，變成單純收藏。

文章一出，許多網友紛紛留言有同感「只打手遊了」、「下班回家只想躺」等等，在香港LIHKG討論區也有許多網民留言討論。

👇點下圖看網民點睇買Game不玩變儲Game👇

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不過另一方面也有網民指出，雖然成為社會人後自由時間較少，但其實也只是看你有多喜歡打機；如果是真正喜歡打機的人，不管如何都會擠出時間和精神來打機，說「沒時間玩遊戲」的人或許根本不是真正機迷，只是偶然會打機消遣，一忙起來或者有些累/有其他娛樂就會放棄打機了。

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