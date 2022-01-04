【抄襲 / 中國 / 遊戲 / 推特 / 網上熱話】隨著《王者榮耀》、《原神》等中國製遊戲持續大熱，中國遊戲在全球的玩家人數和人氣均持續增加；但與此同時中國遊戲的一些陋俗卻未必有同步改善，例如中國遊戲的「抄襲」相關風波便是屢見不鮮。最近由完美世界開發的一款開放世界手遊《幻塔》推出，又再在網上爆上抄襲疑雲。



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中國網民主動反映 日本動畫工作室推特訴苦

最近一名來自日本動畫公司「Hurrary!」的代表「ぽぷりか」（@POPREQ）在推特 Twitter上發文，表示中國遊戲公司完美世界的新遊戲《幻塔》，其PV影片與Hurrary!製作的概念動畫十分相似，有抄襲的嫌疑，亦製作了side by side比較影片供網民評估。

按圖放大中國手遊《幻塔》被指控抄襲對比影片 👇👇👇

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從影片中可以看到由從20秒開始直到結尾，兩邊影片的鏡頭角度、人物角色動作以及文字的出現時機等均十分相似，尤其是跌落懸崖、向上仰望裂縫再爬上岩壁，以及於水面上奔跑等的畫面「同步率」更是極高。雖說影片整體不至於一模一樣，但也很難令人不相信《幻塔》並非參照著的動畫來製作。

ぽぷりか表示發文的原因是他們的公司規模很小，難以對位於另一個國家的大企業作出追究，惟有在社交媒體上發文讓更多人知道這件事。不過他也提到他的特定國家並沒有負面觀感，只是雖然製作疑似抄襲影片的是中國公司，但同時連絡他的也是中國網友，仔細有禮地說明了這件，所以他不希望以「國家」的角度去看這件事。

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在比較影片的推文底下有不少中國玩家分別以中文、英文和日文道歉，同時也狠批完美世界和騰訊，指今次是「丟臉丟到國外」、「支持維權」等。不過同時也有網民留言雖然很遺憾，但在中國要制裁抄襲外國作品的行為、尤其是這種規模的大公司是不太可能。

按圖放大網民留言 👇👇👇

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另外一提《幻塔》雖然事前受到不少國內玩家期待，但上市後表現卻不如預期，有各種Bug、課金壓力高、利用罹難者資料註冊等新聞，遊戲目前整體評價較負面。

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