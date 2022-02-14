【任天堂 / 免費素材 / pixel art / 像素美術】曾在任天堂就職約15年、擔任宣傳廣告設計師的前田高志，最近公開了名為「DOTOWN」的素材網站。網站內收錄了約700款「點陣圖」pixel art像素美術風格的素材，最大特點是該網站內所有素材均是免費自由取用，甚至商業使用都OK！



確實有些最懷舊紅白機時機的Mario感覺

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素材種類多 配合應用發揮創意可千變萬化

DOTOWN的素材使用非常自由，不問個人、公司、自用或商用，都可以在不用付費、不須告知作者（前田高志）、不用標註記版權或出處的情況下隨意使用網站內的素材。當然還是有一些禁止事項，例如不可「違反公序良俗之類的情況下使用」，即是不能拿來色色（也是理所當然）。另外也不能用作攻擊性、歧視、反社會的使用，也不能登錄成商標或轉賣等，都是常識範圍內的事項。

即睇任天堂前設計師免費公開700款素材：

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DOTOWN的700款免費素材種類包羅萬有，從人物、動物、食物到建築、車輛等一應俱全。本來就是媒體工作者或內容創作者當然可以使用DOTOWN的素材令內容更添生色，學生哥也可以在功課中用得到，例如美術課或者present的powerpoint等等。

而且因為是完全開放使用，用家可使用不單是圖片本身，更可以按照圖案來製作實物，像是穿膠花、貼紙、磁石貼或是亞加力膠牌等全都無問題。

DOTOWN網址：https://dotown.maeda-design-room.net/

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