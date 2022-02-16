【Hunter x Hunter / 全職獵人 / 軍儀 / 富樫義博】有看《Hunter x Hunter》全職獵人的話肯定會對嵌合蟻篇（蟻王篇）的王、小麥（哥姆琪）以及軍儀棋印象深刻，而日本官方近日就公布了將漫畫中的軍儀棋變成實體Boardgame商品推出，而且不是單純收藏品而是有著完整規則、可以由頭玩到尾的棋類遊戲。但遊戲規則公開之後，卻有AI將棋專家發現遊戲有個嚴重的Bug。



木製棋盤加上放棋子的座的確很吸引，不過這豪華版軍儀要44,000日圓+稅，稅後折合差不多3,400港元，相當貴。

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AI深度學習將棋專家：先手必勝 網民爭相搶購已截訂

今次將《全職獵人》原著中的「軍儀棋」實體化，不過漫畫中沒有詳細記述遊戲玩法，因此實際規則就由商品開發方自行設計，融合了中國象棋、日本將棋和西洋象棋的玩法，也保留了原作中有提到的「新」（對局期間將棋子直接放到盤面中）以及棋子可以疊起的玩法也有加以再現。日前已開放預訂，分普通版（4400日圓）和豪華版（44000日圓），預計9月16日發貨，不過兩個版本現時均已賣斷市截訂了。

在軍儀的玩法公開後引來不少棋藝愛好者加以研究，而一位AI深度學習將棋、圍棋的專家「山口祐」就表示在研究過後，發現軍儀是一個「先手必勝」的遊戲。

即睇AI將棋專家破解軍儀規則達到先手必勝法：

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「先手必勝」原因來自官方的起始布局規舉：雙方玩家輪流布置一枚棋子，直到有一方宣言「完成」，雙方就要以宣言當下的布陣來開始遊戲（餘下未使用的棋子會作為「新」使用，即在行棋期間才放到棋盤上）。

但是規則沒有限制玩家最少要布置幾多枚棋子，換言之先手的玩家只要放置帥之後馬上喊「完成」，那麼雙方就會以裸帥的狀態開始棋局。在雙方裸帥的情況下，先手玩家就可以一直用「新」來進攻，帶來絕大的優勢，而後手的玩家只能被動地對應「新」的進攻。山口祐表示研究了多個棋局，結論均是先手必嬴。

哥姆琪之所以每次都能嬴王，說不定是因為每次哥姆琪都拿先手的關係（大誤）

不過其實先手必勝也不代表遊戲就不能玩，畢竟絕大部份棋類以至回合制遊戲的先手都是有莫大優勢，而其實要平衡也很簡單，只要先手的玩家讓子就行了，就如圍棋也有先手讓幾多目等規則，以確保其競技性。又或者更直接的不跟官方規則的開局玩法，雙方可以用自己的棋子自由布陣開局，也可解決這問題。

軍儀官方玩法教學影片：

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