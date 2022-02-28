法艾爾登法環Elden Ring快速刷錢攻略 無限鍛造石入手方法 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下為遊戲無限鍛造石入手方法，輕鬆強化所有想玩的武器。



鍛造石原來並不稀有 只是要去特定地方取亦可無限買

在遊戲中強化武器需要鍛造石，但是強化一把武器所需的鍛造石數量非常多，由+0去到+3已經需要10個鍛造石(1)，然而在主線流程中卻沒能拾到幾多個鍛造石，打怪亦不太感覺到會掉落，如果對魂系遊戲不太熟悉可能會為鍛造石是稀有道具。雖然也可以刷怪打鍛造石，只是只有特定種類的敵人才會掉，而且掉落率又低，效率不是很好。

其實鍛造石並不難找，只是大部份都集中於「坑道」中，去各地區的坑道即可取得各種等級的鍛造石。注意坑道裡的礦工有很高的物理抗性，準備一把打擊屬性的武器下去會輕鬆一些；或者用高致命的武器來背刺也可，記者自己用魔力派生的慈悲短刀（致命140）可一下秒。

背刺就是爽

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每個坑道可取得20顆不同鍛造石 / 失色鍛造石，更重要是部份坑道的Boss會掉落「鈴珠」，將鈴珠交給圓桌廳堂的商人NPC後，就可無限量購入鍛造石。早中期要大量用到的鍛造石(1)和鍛造石(2)都可藉此方法無限量入手。

即睇艾爾登法環Elden Ring無限鍛造石入手方法：

+ 19

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無限鍛造石(1)和(2)的鈴珠在「雷亞盧卡利亞結晶坑道」，位於湖區北部；一般來說要完成史東薇爾城才能到達湖區，如果還未打通史東薇爾城又想先去坑道拿石，也有路線可以先繞過史來薇爾城前往湖區：

前往雷亞盧卡利亞結晶坑道的方法是，如果玩家還未取得學院的鎖匙，可以在湖區北部「兀德王朝遺跡」賜福往西走，在懸崖的石板一級級跳下去。如果已取得學院鎖匙，那就可以直接進入學院，然後在學院正門另一邊出來，會到達「彼魯姆大橋」的學院東門賜福，往東走到懸崖底就是雷亞盧卡利亞結晶坑道（同樣需要在懸崖邊的石板一級級跳下去）。

坑道不算小，而且有不少有道具/鍛造石可拿的小分支，盡量探索吧。記得是每個升降機井旁邊都有可以飛降的位置，會有多幾個鍛造石拿；以及有個位置過了獨木橋之後旁邊的升降機是shortcut，先啟動了才繼續探索。

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去到最底部打Boss「結晶人」，防禦力高得除了打擊屬性以外的攻擊只能打個位數，但是用打擊屬性就很易打，不單可破霸體而且每打幾次就會倒地讓你致命一擊，記者用+0的鎚矛打都輕鬆過。

一棍毆落去

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打倒Boss後獲得「鍛造石礦工的鈴珠」，將此鈴珠交給圓桌廳堂的商人NPC後，就可以無限量購入鍛造石(1)和(2)。

打倒Boss後獲得「鍛造石礦工的鈴珠」，將此鈴珠交給圓桌廳堂的商人NPC後，就可以無限量購入鍛造石(1)和(2)。

雖然可以無限購買鍛造石，但是價錢也相當貴，最低級的鍛造石(1)都要800元一個；如果不夠錢用時可考慮用以下快速刷錢方法：

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更高級的鍛造石3、4和失色鍛造石也有對應的鈴珠，但是都在較後期地區的坑道中，早中期沒那麼快去到。

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