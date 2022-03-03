艾爾登法環Elden Ring攻略 強力武器隕石鐵刀入手法 配月隱玩二刀流 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下為遊戲除「名刀月隱」以外另一超強武士刀「鐵隕石刀」的入手方法。



另一把魔法武士刀 和名刀月隱可組超強二刀流

「鐵隕石刀」和名刀月隱一樣，都是物理+魔法+出血的複合屬性，打擊面十分廣。和名刀月隱相比隕石鐵刀的面板攻擊力更高，但是補正就較低，同時攻距也稍短。在玩家等級不到太高（大概100前）很大機會是隕石鐵刀的攻擊力比月隱要高一點。

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鐵隕石刀和月隱一樣有50出血值，和名刀月隱組二刀流的話就可以成為超強的物理+魔法+出血二刀流攻擊，火力突破天際。但鐵隕石刀需要15力氣才可使用，如果想和月隱玩二刀流就需要點到15力氣了；左右手分別持名刀月隱和鐵隕石刀的情況下需要點出15力氣、18技巧和23智力。

即睇艾爾登法環Elden Ring強力武器鐵隕石刀入手方法：

+ 5

至於名刀月隱的入手方法請見另文攻略：

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鐵隕石刀可以在「蓋利德的驛站街遺跡」內取得，專用戰技是「重力」，可以將附近的敵人拉到自己身前，總共有兩次傷害判定，純以威力計不比名刀月隱的光波居合弱。但一般而言戰技還是用名刀月隱的光波居合比較泛用，而且居合的失衡值高打強敵 / Boss時極為有用，所以組二刀流時通常會將月隱放在右手出戰技。當然重力在一些特定情況會有妙用，例如可將敵人直接扯落懸崖跌死等。

雖然無居合咁泛用，但一樣有型

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