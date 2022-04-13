消費券買Game｜4~5月主機遊戲必買推薦20款 Switch Sports/小新

消費券買Game！4~5月主機遊戲必買推薦20款 PS4 / Switch / PC / Xbox｜經過大作頻發的3月之後，接下來4、5月相對較為靜局，雖然沒有《Elden Ring》艾爾登法環這樣鋪天蓋地的全球熱潮級大作，但仍然有不少值得留意的好遊戲，以下整理20款4、5月必玩主機的遊戲的發售日期及平台。



Switch大作多 Switch Sports / 蠟筆小新暑假最觸目

4、5月主要值得留意的作品大都集中在Switch上，必玩之選當然是任天堂運動系列續作《Nintendo Switch Sports》，以及將在5月推出上的《蠟筆小新 我與博士的暑假 ～永不結束的七日之旅～》中文粵語配音版，還有就是姍姍來遲終於移植到Switch上的《十三機兵防衛圈》。當然PS和PC也不是沒有遊戲選擇，剛推出不久的《Lego Star Wars天行者傳奇》就是高質之選，5月中的雙點學園也值得留意。

終於出中文版的蠟筆小新暑假

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即睇4~5月主機遊戲必買推薦20款：

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4~5月主機遊戲必買推薦20款：

【01】Lego Star Wars 天行者傳奇



【02】死亡鬼屋 重製版



【03】超時空之鑰 次元之旅：The Radical Dreamers Edition



【04】十三機兵防衛圈



【05】夜廻三



【06】奇奇怪界 黑斗篷之謎



【07】史丹利的寓言終極豪華版



【08】黃昏沉眠街



【09】Nintendo Switch Sports



【10】末日之戰：劫後餘生



【11】熱血三國志



【12】蠟筆小新 我與博士的暑假 ～永不結束的七日之旅～



【13】Salt and Sacrifice 鹽與犧牲



【14】百英雄傳：崛起



【15】雙點校園



【16】太閣立志傳5 DX



【17】吸血鬼之惡夜獵殺－絕唱



【18】Sniper Elite 5



【19】那由多之軌跡：改



【20】那由多之軌跡 星之彼方



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