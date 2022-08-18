PS Store熱門特賣低至兩折 15隻必買精選 XGP Visa優惠免費3個月｜PlayStation最近多次舉辦減價活動，繼之前的「Plus會員雙倍折扣」和剛過去不久的夏日特賣之後，緊接著又有現在的「熱門特賣」（Hot Deals）活動，逾400款遊戲減價低至2折出售。



PlayStation Store熱門特賣多款第三廠、獨立遊戲打折

是次特賣打折出售的遊戲超過400款，如果計算遊戲同綑包、DLC等其他裔品的話打折商品超過500件。而今次特賣的對像遊戲和之前夏日特賣不同，主要是稍舊第三方作品和獨立遊戲，純以陣容論沒有之前兩次特賣好但相比上折扣率也更高，一般去到5折甚至2折，如Ace Combat 7減至2折僅98港元即可入手，相當超值，最近沒Game玩的話就可看看有沒有心水。是次優惠到8月31日為止，還有兩個星期左右可慢慢考慮清楚再出手。

Ace Combat 7一舊水都唔使，抵玩

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PlayStation有特價，那邊廂Xbox也有優惠，由即日起使用Visa信用卡訂閱PC Game Pass，即可享免費3個月服務；如果未是Game Pass會員今次是相當好的入坑機會，如果已經是Game Pass會員，也可試試自己的Visa卡是否符合資格取得3個月免費。不過要提提在3個月免費期間完結後如果不取消訂閱，就會自動續訂服務；如果只打算玩3個月免費的話就要留意時間了。

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Game Pass免費3個月，不拿白不拿。

PS Store熱門特賣低至兩折 15隻必買精選：



【01】SD GUNDAM G 世代 火線縱橫 (中韓文版) PS4

原價：HK$ 509.00 特價：HK$ 127.25（省下75%）



【02】Alan Wake Remastered PS4 / PS5

原價：HK$ 198.00 特價：HK$ 118.80（省下40%）加入PlayStation Plus可再省5%



【03】Devil May Cry HD Collection ＆ 4SE Bundle (中日英文版) PS4

原價：HK$ 348.00 特價：HK$ 118.32（省下66%）



【04】驚爆危機！戰鬥的Who Dares Wins (中韓文版)PS4

原價：HK$ 509.00 特價：HK$ 96.71（省下81%）



【05】生化奇兵：合輯 (英文版) PS4

原價：HK$ 398.00 特價：HK$ 79.60（省下80%）



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【06】一拳超人 無名英雄 (中韓文版) PS4

原價：HK$ 479.00 特價：HK$ 95.80（省下80%）加入PlayStation Plus可再省5%



【07】OUTRIDERS PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文) PS4 / PS5

原價：HK$ 318.00 特價：HK$ 143.10（省下55%）



【08】刀劍神域 奪命凶彈 完全版 (中韓文版) PS4

原價：HK$ 449.00 特價：HK$ 112.25（省下75%）加入PlayStation Plus可再省5%



【09】召喚夜響曲６ 消逝的境界 (中文版) PS4

原價：HK$ 479.00 特價：HK$ 119.75（省下75%）加入PlayStation Plus可再省5%



【10】雷電V:導演剪輯版 (中英文版) PS4

原價：HK$ 235.00 特價：HK$ 94.00（省下60%）加入PlayStation Plus可再省10%



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【11】宵星傳奇 REMASTER (中韓文版) PS4

原價：HK$ 399.00 特價：HK$ 99.75（省下75%）加入PlayStation Plus可再省5%



【12】決勝時刻：二戰 (中英韓文版) PS4

原價：HK$ 428.00 特價：HK$ 128.40（省下70%）



【13】寶貝龍重燃三部曲 (英文版) PS4

原價：HK$ 308.00 特價：HK$ 107.80（省下65%）



【14】ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN (中韓文版) PS4

原價：HK$ 489.00 特價：HK$ 97.80（省下80%）加入PlayStation Plus可再省5%



【15】NARUTO TO BORUTO 新忍出擊 (中韓文版) PS4

原價：HK$ 479.00 特價：HK$ 71.85（省下85%）加入PlayStation Plus可再省5%



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