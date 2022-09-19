GTA 6超大規模流出90段開發中實機影片 彭博證實為真 5個重點整理｜說到已公布但未發售的遊戲，GTA6 俠盜獵車手6 Grand Theft Auto 6絕對是機迷們最關注和期待的一款，而近日就有關於GTA 6的超大型流出，轟動整個遊戲界。



遊戲史上最大規模流出 90段影片近1小時 彭博記者證實為真

早前在外國的GTA論壇上有一位用戶「teapotuberhacker」突然發布了一份連結清單，記有多條影片網站streamlab的連結，裡面是多達90段據稱是GTA6在開發機上運行的影片，合共流出約53分鐘長的影片和一萬行遊戲代碼。而影片的真實度相當高，因此在一流出來時候就吸引了機迷們的注意；其中部份影片被轉載至YouTube，不過現時已應官方要求而遭刪除。

GTA論壇用戶「teapotuberhacker」流出多達90段據稱是GTA6在開發機上運行的影片。

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而彭博記者「Jason Schreier」（@jasonschreier）稍早時份在推特發表帖文，表示他已經和他的Rockstar線人確認過今次流出的內容為真。

＠jasonschreier

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即睇GTA 6超大規模流出5大焦點：



1. 主角名為Jason和Lucia：從流出影片中的語音可得知一男一女兩位操作角色的名字分別是Jason和Lucia，亦間接証明了一如之前傳聞，今次GTA的主角是取材自美國史上著名的雌雄劫匪「邦妮和克萊德」（Bonnie and Clyde）；而女主角從外觀看來，非曾經傳言的黑人，而是拉丁美洲人。

拉丁美洲人膚色一般都比白人較深，但並不是黑人。

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2. 搶劫玩法可能似RDR2：在其中一條影片中見到畫面操作一名女角色持槍打劫食肆，期間畫面顯示「Time Until Cops Dispatched」，看起來和RDR2中打劫時十分相似。

3. 車廂內籠超細緻：車內每一個物件的模型都相當仔細，遮太陽板、倒後鏡都可操作同調節角度、方向盤可以調較高低、油門煞車踩下去會相應下降等。

車廂內部都做得一絲不苟

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4. 酒吧鋼管舞：有一個場景是主角在酒吧內走動，而且舞台上還有人在跳鋼管舞，不過鋼管舞的動畫及人物模組均尚未做好，影片中所見是像汽車安全測試人偶般的模組在扭動。

汽車安全測試人形跳鋼管舞

5. 部份模組沿用GTA5：在流出影片可見到沿用自GTA5的警車，不過這很可能是遊戲尚在開發階段所以先用現成的素材，到遊戲實際推出時應該會換上相應的新模組。

流出影片｜趁未移除有得睇好睇

當然就算流出的內容為真，也不代表這些內容會在正式作品中出現，亦不代表遊戲最終品質，目前的流出真的就當過過癮看看就好了。如果有興趣看更多今次流出的內容，可到原始發表的連結清單觀看。



撰稿之時影片仍能觀看：https://pastebin.com/XEX8peWc

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