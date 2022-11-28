《咒術迴戰》 作者芥見下下公開角色戰力排行 五條悟是否最強？
撰文：COOL潮流生活網
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要論目前最為炙手可熱的人氣動漫，《咒術迴戰》相信是近期最受討論的作品，日前作者芥見下下也總算回應粉絲疑問公開「角色戰力排行榜」。
大家都知道《咒術迴戰》在角色相當分明，五條悟、夏油傑（羂索）、伏黑恵、禪院真希、禪院真依、禪院直毘人、禪院直哉、伏黑甚爾、加茂憲紀（羂索）、加茂憲紀在招式級數各分上下，此番芥見下下就指出，若先忘記伏黑甚爾、禪院真希的存在，「羂索」無疑是最強戰力。
▼▼▼《咒術迴戰》中誰最強？▼▼▼
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當然僅此一說並不完全，芥見下下也回應去除咒力、武器方面，並再次撇除伏黑甚爾、禪院真希（天與咒縛能力屬特例），五條悟和夏油傑是屬同個量級，接後才輪到禪院直哉、伏黑恵、禪院真依。
NEW GEGE INTERVIEW 1️⃣ #JJKSpoilers— Myamura (@king_jin_woo) October 26, 2022
Gege gives new benchmark for powerscales in terms of raw strength
(Toji & Maki always Tops) pic.twitter.com/fgFRh90CFB
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