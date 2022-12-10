為何初代高達要拿盾牌？　資深員工解釋「這原因」令人哭笑不得

自 1979 年問世，至今仍擁有高人氣的動畫《機動戰士高達》系列，於近日推出了全新動畫作品《機動戰士高達：水星的魔女》，可以很明顯地看出，高達（台譯：鋼彈）的外表正在不斷與時俱進，越來越有質感。不過最經典的，還是初代高達 RX-78-2 那拿著大盾牌的酷炫造型，但許多人不知道的是，其實高達之所以會拿著大盾牌，除了防禦敵人攻擊以外，還有個特別的大用意～！



資深 SUNRISE 員工揭曉初代機動戰士高達的秘密！

曾為製作出《機動戰士高達》系列的動畫公司 SUNRISE（今年已更改為萬代南夢宮影像製作）資深員工的 風間洋（河原好え），在近日的一則關於初代機動戰士高達的報導中，透露了關於高達「盾牌」的秘密用意，為何全身都是合金的機器人還要拿個大盾牌來保護自己呢？答案是：「這樣就可以不用畫身體了！」（太誠實了吧）。

▼▼▼初代高達要拿盾牌原來因為......▼▼▼

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盾牌原來是「節省作畫時間」工具？

風間洋 表示，以當時在 SUNRISE 製作一集 30 分鐘的電視動畫來說，一般需要 3000～5000 張圖片，雖然和現在的動畫相比，製作程度可說是相當簡單，但在一切都是手工製作的年代，盡量減輕作業負擔是很重要的，為了能夠趕上動畫播出，時常需要減少作畫的線數來加快作業，因此盾牌便起了很大的作用，可以省去許多作畫時間。這樣聽起來或許很「偷工減料」，但製作組也成功地利用盾牌製造了不同層次的戰鬥場面，可說是偷懶的不著痕跡（誤）！

同場加映：《機動戰士高達：水星的魔女》釋出預告片 YOASOBI獻唱主題曲

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