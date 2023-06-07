Diablo 4 暗黑破壞神4攻略 各職業主流配點流派、精通選擇介紹 ｜《Diablo 4》暗黑破壞神4正式推出，相信不少人都是沒有先行遊玩的普通版大部隊，《香港01》科技玩物頻道以下整理遊戲各職業主流流派配點介紹，方便大家更快更輕鬆打進度。



注意這裡介紹的主要是中期就可成形、方便升lv的配置，而非endgame的最強配法；畢竟《Diablo 4》暗黑破壞神4才剛推出、相信大部份玩家都沒那麼快去到終盤，需要能開荒的早中期配置來；更重要是遊戲可以花費金幣重點，先用升lv推圖較方便的配置，到等級高了、刷到裝備後再轉成最強的endgame build會更有效率。當然這些中期build不少都直接發展為後期最強配置，但就可能需要雕紋和裝備的配合了。

魔法師

基本上所有法師都會點出1點傳送及寒冰護甲。

魔法師

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連鎖閃電法 ：



主要技能：火焰彈、電孤鞭擊、連鎖閃電、元素調和、法力護盾、防護屏障、不穩電流、奔騰電流、觸電、維爾的精通。

專精（附魔）：連鎖閃電、火焰彈

優點：簡單易用、易成形毋需指定裝備

火牆法



主要技能：火焰彈、火球、多頭蛇、元素調和、法力護盾、防護屏障、火牆術、怒火中燒、致殘烈焰、煉獄之火、烈焰奔湧、無盡火葬、暖流、烈焰爆發

專精（附魔）：火球、火牆

優點：易成形毋需指定裝備、煉獄之火期間傷害極高

冰法



主要技能：冰霜彈、寒冰裂片、冰霜新星、元素調和、法力護盾、精準魔法、寒冰帷幕、急速冷凍、怒火中燒、吞噬之火、煉獄之火、極寒冰霜、白霜、凜寒之息、冰結之觸、雪崩

專精（附魔）：火焰彈、寒冰裂片

優點：控場能力強+全程有盾，安全度極高

俠盜

俠盜

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陷阱流（穿透射擊）



主要技能：穿刺飛刀、穿透射擊、武器專精、隱暱、劇毒陷阱、剝削手段、惡意居心、暗影灌注、暗影暴擊、暗影吞噬、死亡陷阱、心神展開、鍊金師的機運、重新振作、能量刺激、迅捷動作、連環誘陷。

專精：蓄勢待發

優點：傷害極高、不停重置技能爽快連招，但防禦低易死

灌注穿透射擊流



主要技能：穿刺飛刀、穿透射擊、武器專精、暗影步伐、黑暗籠罩、剝削手段、惡意居心、暗影灌注、劇毒灌注、暗影暴擊、暗影吞噬、精準貫注、奪命劇毒、致衰毒素、心神展開、能量刺激、迅捷動作、精準射擊

專精：連擊點數

優點：射程遠可打帶跑較安全，對群強之餘對單傷害有劇毒灌注補足

野蠻人

野蠻人

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撕裂野蠻人



主要技能：剝皮、撕裂、振奮戰吼、氣勢不凡、戰爭活力、迅捷、激烈抵抗、戰鬥狂熱、怒氣湧現、躍擊、鋼鐵鎖綁、斷筋、入骨之擊、角鬥士、痛下殺手、暴露破綻、狂戰之怒、淬煉怒火、振奮怒火、無拘狂怒

專精：雙手斧

優點：簡單易用、易成形毋需指定裝備

旋風斬野蠻人



主要技能：猛撲攻擊、旋風斬、施壓、振奮戰吼、挑戰怒吼、戰吼、震耳迴盪、團隊領袖、激烈抵抗、怒氣湧現、角鬥士、毫不留情、粗厚外皮、反攻、狂戰之怒、無拘狂怒

專精：雙手斧

優點：範圍傷害高清怪快、多個團隊buff多人連線更強

死靈法師

死靈法師

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骨矛法



主要技能：骸骨裂片、骨矛、無生能量、不完美平衡、砍劈血肉、屍爆、血霧、恐怖收割、死亡之力、死亡之擁、屍體觸鬚、死靈甲殼、鋒銳鋸齒、開放性骨折、拔除、骸骨風暴、獨立作戰、骨質精華

專精（亡者之書）：骷髏戰士、骷髏法師和傀儡都選犧牲

優點：雖然沒有小兵，但傷害和坦度都不錯

德魯伊

德魯伊

粉碎德



主要技能：風暴雷擊、粉碎、野性之心、狂野衝動、掠食本能、鋼鐵毛皮、大地壁壘、血血性狂吼、劇毒蔓藤、澄明、踐踏、神經毒素、毒爪、粉碎大地、石衛士、反抗、自然災害、共鳴、迅變、增強感官、大地之力

專精（靈魂恩澤）：鹿 - 警覺、鷹 - 鐮型銳爪+禽鳥之怒、狼 - 激勵、蛇 - 黑曜猛擊

優點：傷害極高，但成形較晚且非常依賴衝擊破精華。

崩石德



主要技能：風暴雷擊、崩石裂土、大地壁壘、狼群、劇毒蔓藤、掠鴉、粉碎大地、安全守護、石衛士、神經毒素、毒爪、反抗、自然災害、共鳴、生生不息、大地之力

專精（靈魂恩澤）：鹿 - 警覺、鷹 - 俯衝打擊+禽鳥之怒、狼 - 獸群領袖、蛇 - 黑曜猛擊

優點：高爆傷，易成形毋需指定裝備，但機動力較低。

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