Diablo 4暗黑破壞神4攻略 實用網站合集 抄build查資料更方便｜《Diablo 4》暗黑破壞神4已推出一段時間，相信不少玩家都已陸續爆機向更高世界等級進發、以至已經在終盤農裝邁向畢業；以下集合整理遊戲數個超實用網站，方便玩家隨時查詢自己所需的資料。



helltides.com

當玩家完成主線並升上世界等級3之後就會開放地獄浪潮，對由中盤邁向endgame是非常重要，而helltides.com除了有時鐘提示下次的地獄浪潮開放時間之外，更會即時顯示地圖及最重要的175寶箱位置，非常方便。

網址：https://helltides.com/

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mapgenie.io

提供許多遊戲地圖資訊的網站，Diablo 4的互動地圖就是該站最新力作；當然網上還有很多其他Diablo 4地圖網站，但mapgenie.io是其中最資料齊全、界面也好用的一個，連支線任務、寶箱等都有詳列，基本上和地圖有關的事情都可在這裡查到。當然也因為資料詳盡的關係令標記密密麻麻，要自行在側面調出想看的標記。

網址：https://mapgenie.io/diablo-4/maps/sanctuary

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暗黑4 技能樹 模擬器

現時網上少數的中文技能樹模擬器，除了技能之外巔峰模版及力量法典都可選擇，而且在點完之後還能儲存或是生成連接和朋友分享。

網址：https://d4skill.gameinfor.site/

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D4build.gg

其中一個很多人使用的「抄build」網站：當然遊戲中的流派有很多變化和選擇、它提供的build未必是最好或最易成型的，但D4build.gg的好處是說明詳盡同時介面簡潔好用，除了技能樹和巔峰板的配置之外，更連關鍵的獨特（暗金）裝備、每個裝備部位用什麼精華都有詳細說明；就算不全抄也可以其提供的流派為基礎改出自己的玩法。不過一大缺點是沒有中文，需要自行找回相應的技能名、裝備和精華。

網址：https://d4builds.gg/

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maxroll.gg

另一個熱門抄build網站，比D4build.gg更加詳盡，除了詳列配置外還有深入攻略分析整個build的原理、機制及操作方式，連升級過程、數值優先度等細節也有說明。不過網站介面沒d4build.gg舒服，以及同樣是只得英文。

網址：https://maxroll.gg/

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暗黑編年史

台灣人營運的Diablo資訊網站，性質上較為傾向是維基，可查詢裝備詳細、合成配方、地區任務等資訊；另外首頁的地獄浪潮、世界王和軍團入侵時鐘是相當方便。最重要是中文網站。

網址：https://diablo4.cc/tw/

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