Armored Core 6 機戰傭兵VI AC6 新手攻略 5個必知心得技巧 早期必用強力武器/零件推薦｜《Armored Core 6》機戰傭兵VI是一款相當難玩的遊戲，不單操作要求高，也要對遊戲機制、武器性能的有所理解；如果不花心思了解遊戲如何運作、只想無腦硬上，肯定會被打得不要不要。但相對地只要知道一些心得和技巧就能令遊戲體驗大為提高，以下提供遊戲5個新手必知心得技巧和強力武器零件推薦，讓玩家更快上手成為老練傭兵。



1. 零件要盡快換 優先換推進器

玩家的初始機體性能實在相當有限，以至於遊戲早期難玩的其中一個原因是機體機動力太低不好操作；在更換一次零件之後機體性能會大為提高。特別強烈建議玩家要盡快更換第一個推進器「BST-G2/P04」（順便再換腳部零件就更好）；換了推進器之後遊戲完全是兩個世界，機動性大大提高更易閃避攻擊或接近敵人輸出。

換了推進器之後，世界從此不一樣

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2. 訓練場一有即打

訓練場主要是讓玩家熟悉不同種類零件/武器的操作，因為本作不同零件（特別是不同種類的腳部）及武器的操作方式及戰鬥風格完全不同，每款腳部都要重新適應其操作。訓練場除了用來試不同武器/腳部來看哪一款合心水之外，完成訓練可領取零件或武器，零件武器不用的話也可掉賣，打了總沒有損失。另外是完成訓練獲得的「線性步槍」非常好用，是早期十分推薦的武器。

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3. 早期零件選擇

零件由不同企業生產，每個企業的零件系列都有其特色，如太豐是重裝甲低機動、許奈德則相反是高機動紙裝甲。這裡推薦新手用「VP-44」系列，它性能全面沒有明顯缺點，操作感良好，是輕中重武器、近中遠距離都能對應的全能機種。

新手好朋友「VP-44」系列

主玩射擊戰的玩家也可以考慮用許奈德的手「NACHTREIHER/46E」，擁有極高的射擊武器適性，但缺點是載重量低用不了重型武器，同時EN負苛也高。

NACHTREIHER/46E

要換一整套全身零件需要不少錢，不夠錢時可以選擇先換個別部位，或是直接刷錢買好買滿，快速刷錢方法可見下文攻略：

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4. 早期強力武器推薦

線性步槍「LR-036 CURTIS」



完成訓練場第二關「初級傭兵教育課程2」或是零件商店購買獲得。特點是蓄力攻擊傷害很高可以一發打倒早期的雜兵，彈藥效率極佳；缺點是蓄力射擊時機體會硬直（除非使用四足型腳部），射擊之前要留意敵方的攻擊隨時準備迴避。

one shot one kill

脈衝刀刃



雖然是初始武器但是性能非常優秀、可以用很長時間：脈衝刀刃對雜兵可以一刀秒殺，也可以用來強行突破持盾的敵兵，而且脈衝刀刃傷害高之餘硬直傷害（ACS Load）也很高，對強敵/Boss時能用來打出硬直再以其他武器攻擊打出更高輸出，十分值得信賴的武器。

一般情況下L2->L2連斬兩刀即可造成ACS Load Limit大硬直

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脈衝護盾「SI-24：SU-Q5」



另一個新手好朋友，特點是可以按實L1持續舉盾同時射擊右手武器及跳躍，在對槍時更有優勢，也可以舉著盾來強行迫近敵人貼身攻擊。運用得宜之下可大大減低整個關卡中所受的傷害i.e.減少修理費用。

由Dark Souls到Elden Ring再到Armored Core的盾都是堅實好用

鐳射步槍「VP-66LR」



威力、彈速、準度和連射性能都很出色的武器，打雜兵基本兩槍就能收掉一隻非常方便，對大型敵人也能打出不錯的持續輸出，整體性能十分優秀。但是需要主線進度到零件商店新增商品後才能購買，而且其能量需求很高，可能需要配合出力較高的動力源使用。

有睇高達就知鐳射武器 = 勁

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5. 實用機體操作技巧

老實說記者自己也是第一次玩Armored Core系列（當年買了PS3的ACVD但沒開過來玩），沒有什麼大師級的心得技巧可以提供，不過也留意到一些知道之後能大大提高戰鬥體驗的小技巧：

善用目標輔助（R3鎖定）：本作的操作較為繁複，剛開始時最好多用R3鎖定目標減少操作量；到熟習操作之後再看看哪種瞄準模式適合自己。



多用迅捷推進OB（正方閃避）：OB是本作最重要的操作之一，不論閃避攻擊還是急速接近敵人攻擊都會用到；尤其是要養成見到飛彈及紅色瞄準線就馬上按正方形閃避的習慣，能免卻許多中彈。



Cancel取消硬直：遊戲中不少武器都有硬直，取消硬直就可連環進攻同時減少中彈機會。最基本就是用OB（正方形）來取消，此外一些武裝也可以相互取消，例如可用L1舉盾來取消線性步槍蓄力射擊後的硬直等等。



組合動作：將武器及移動動作相互取消串連起來後可成為獨特的move，有戰鬥中往往有奇效；例如以格鬥武器攻擊後橫OB取消硬直，然後馬上發射肩部飛彈，就可再取消往橫移動的慣性開始自由墜下，從而更快落地回復推進器能量。



飛彈落地是一個很實用的操作，可以多試試

多用L3突擊推進：本作其中一個最重要的操作，在遊戲一開始的教學可能會讓人以為這個動作只是讓玩家在關卡中快速移動到別處；但其實在戰鬥中突擊推進也是極為重要，可以用來快速強行接近敵人、見到有飛彈等攻擊接近時衝向掩體，又或者反過來快速拉開和敵人的距離等。



如果覺得要常常按L3很辛苦，可以用「物理外掛」Dual Sense Edge將機背按鍵設成L3，就可輕鬆連環突擊。