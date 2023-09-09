連登熱議設計最差Pokemon網民齊騎呢精靈網民神回：無一隻嬴到佢｜提到Pokemon寵物小精靈（精靈寶可夢）正常一般都是想起比卡超、伊貝、新葉喵等可愛討喜的小精靈，但其實Pokemon這麼多麼多年下來精靈數量已突破1000隻，其中更不乏設計奇怪造型騎呢之選。最近就有網民在香港連登討論區發表帖文討論「設計最差的Pokemon」。



連登熱議有咩Pokemon設計差 網民踴躍提名

連登用戶「Gamebay仔」日前在香港連登討論區lihkg中發表帖文「一人一隻你覺得設計最差嘅Pokemon」，並貼出「熔蟻獸」的圖片並留下一個「膠」的符號，意指這隻Pokemon的設計和造型不知所謂，並以之作拋磚引玉讓網民提名其他同樣以至設計更差的Pokemon。帖文亦引起網民熱烈討論，在撰文之時已有14頁回覆。

https://lihkg.com/thread/3478482

👉GTA 6 俠盜獵車手6 外國最新爆料｜將於年內正式公開 此日子發售

按圖放大連登網民提名設計差Pokemon：



+ 5

👉Switch 2 最新傳聞｜任天堂於上月Gamescom閉門展示Switch 2性能

多人懷念舊時小精靈年代 亦有人指出樣衰不等如設計差

有不少人提名設計差 / 樣衰的Pokemon，有玩家早早留言「冇一隻可以7得過呢隻」，然後貼出來自X/Y的「龜足巨鎧」，留言獲6百多個好評。

https://lihkg.com/thread/3478482

👉中國起草新法例封殺Cosplay禁穿著傷害民族感情 網民：西裝算唔算

不過很快討論點就轉移到Pokemon是什麼時候才開始變得越來越「騎呢」；不少人都認同是由第4世代開始，即珍珠和鑽石就越來越奇形怪狀的Pokemon。有人提到Pokemon太陽／月亮中的「UB系列」（究極異獸）設計匪夷所思，雖然明白其題材是「來自異界的精靈」的關係令到這些Pokemon的造型和其他大部份小精靈格格不入，但其設計品味始終領先玩家群太多。

有網民表示記得小時候是靠有型和可愛來區分Digimon數碼暴龍同Pokemon；可愛又似動物的就是Pokemon，有型又有機械元素的就是Digimon，然而這個區分方法在現時已不適用，因為Pokemon也已經越來越多有機械和金屬設計的精靈（尤其是鋼屬性出現之後）。

👉鍾離聖遺物武器組隊心得｜原神4.0角色攻略 鍾離強不強抽幾命

亦有人表示「小霞同小剛年代嘅pokemon正常好多」，不過就被其他人反駁指「（舊世代好啲係）老屎忽言論姐」，並指出無印Pokemon一樣有小磁怪、爛泥怪、毒氣丸、紅唇娃等設計奇怪的精靈。

也有理性的網民指出一隻Pokemon「樣衰」不等如設計差，畢竟每個人的審美觀都不一樣，設計差不差應該是看小精靈的造型有沒有心思，並舉出例子如「垃圾袋」灰塵山，原型真的是垃圾袋，本身造型還原度高之餘在極巨化後還能見到其身上各種被丟棄的玩家，這就叫做有心思。