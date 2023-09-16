原神4.1版本「向深水中的晨星」前瞻直播懶人包 新內容一覽 新角色強度｜大人氣跨平台開放世界RPG手遊《原神》在9月15日晚上播出4.1版本「向深水中的晨星」的前瞻直播，以下為直播內容懶人包。



今次4.1版本將會是原神迎來3周年的日子（9月28日），因此今次的前贍直播也比平時長足足一小時。

4.1版本新內容

新的魔神任務（主線任務）：4.1版本將會開放第三幕「向深水中的晨星」和第四幕「諭示胎動的終焉之刻」。故事承接4.0版本的主線劇情，愚人眾執行官「僕人」正式登場來到楓丹處理公子（達達利亞）被判有罪的外交事件；而旅行者也會進入監獄查看公子的情況及調查事件。不過就如4.0版本的直播所言，今次楓丹地區的故事需要到4.2版本才會暫告一段落。

4.1版本新的魔神任務

新地圖梅洛彼得堡監獄

4.1版本的劇情主要發生楓丹的監獄「梅洛彼得堡」，當然會作為新地區實裝在遊戲之中，玩家也有機會到監獄附近的「科學院遺跡」進行探索。此外在4.0版本中預告過的「空中水立方」也將在4.1實裝。

+ 1

👉FF7 Rebirth 發售日已定｜State of Play 還公布 RE4 Ada DLC

新角色和新傳說任務

4.1版本將會實裝兩位全新角色「萊歐斯利」和「那維萊特」，亦會開放兩位的傳說任務。

+ 7

👉Nintendo Direct懶人包｜多款Mario新作任天堂博物館遊日新打卡位

4.1新活動

入坑已有一段時間的玩家可能還會記得在今年海燈節時由胡桃主辦的飯局、旨在讓旅行者和胡桃身邊聯絡感情，不過發展到連風神溫迪和岩神鍾離以及降魔大聖魈都有來參加。而4.1版的大型活動「游水醞詩籍」就是該次飯局的後續，溫迪和胡桃經上次飯聚結識之後，決定一同在璃月舉行詩歌大會；活動中還有會新的小遊戲玩法。

+ 3

👉Switch 2最新傳聞｜吹風Switch 2表現逼近PS5?外媒分析直指不可能

4.1蛋池

上半為新角色 5星冰屬性法器「那維萊特」 + 5星火屬性長槍角色「胡桃」的復刻

下半為新角色 5星水屬性法器 「萊歐斯利」+ 5星風屬性弓箭角色「溫迪」的復刻

萊歐斯利是遊戲中首位水屬性法器輸出型角色（不計核彈流芭芭拉這些極限玩法），預算較多的玩家可以考慮抽來加闊組隊可能性。

萊歐斯利作為法器角色，可打出「冰拳」所有普攻和蓄力攻擊都帶有冰屬性，配合行秋、夜蘭等便可以簡單達成冰凍 / 接近永凍的效果。亦有機會可以向融化流方向發展，但是對於元素附著/產生反應的時機應該會相當講究。還有一個想法是可以像「種門優菈」一樣，配合久崎忍、行秋/夜蘭和草神主打超激化，萊歐斯利作「駕駛員」負責站場打普攻。

👉iPhone 15 Pro首加光追技術成打機神器！生化危機4及多款大作移植

新武器

新5星角色自然是連同新的5星專武實裝，以外也會實裝4把新的4星武器。

4.1版本福利

4.1版本登入活動可以領到一共10抽，另外還會再經遊戲內郵件派發1600石（10抽）及兩個遊戲內小道具；只是玩家最期待的（普池）自選5星則仍是沒有。

👉iPhone 15 Pro / Pro Max全球售價比較香港排第幾？最平貴差萬5蚊

首儲雙倍重置

商城中每個檔次都會有一次可獲雙倍創世結晶的機會；而這個首儲雙倍將會在4.1改版後重置。如果有意/不介意一年課金2000港元左右的話，十分建議趁4.1改版之前將所有雙倍都課一次（雖然相信不少玩家一早就已用完首儲雙倍了），換取更多石頭以供接下來一整年之用。

系統優化

冒險歷練 - 4.1版本中將會新增「冒險歷練」系統，玩家可通過完成任務、開啟寶箱、獲取收集物、參與活動等方式來獲取歷練點；而歷練點可以用來兌換每日任務（委託）獎勵。

簡言之就是當你該日在遊戲中做了探索等其他事情時，就可以不用再解日任了，節省一些交功課的時間；當然不論是照常做日任還是用冒險歷練來換，每日最多還是只能合計拿取4次委託獎勵。不過歷練點將會每日清零，不能說儲一大堆歷練點就可以一段時不用解日任。

而即使用了歷練點來換取委託獎勵，系統發放的每日任務仍會繼續有效可照樣去完成；畢竟遊戲中不少每日任務和隱藏成就掛鉤，確保了想解這些成就的玩家不會被新系統影響。

👉Steam 20周年組合包｜70蚊92%折買總值$800遊戲合集｜COD系列33折

3周年紀念數字

原神3周年即將到來，在直播中團隊也分享了一些統計數字，順便回顧過去數年的開發歷程。遊戲的總文本量，包括對白、道具描述、遊戲內書籍等等，總字數一共達1087.8萬；遊戲到目前為止（包括4.1版本的新角色）其有74個可用角色。遊戲三年來所有版本的最高畫質總資源量達到215GB、全球全網關注人數達9953萬、全網影片總播放次數達40億，以及所有玩家參與二創活動累計參加人次達1150萬。

+ 1

👉Apple Watch Series 9、Ultra 2｜新手勢操作超實用！5大升級焦點

18個城市舉辦音樂會

作為三周年紀念活動之一原神將會在全球18個城市舉行音樂演奏會，地點有北京、上海、星加坡、大阪、橫濱、紐約、倫敦等等，不過沒有香港份。

👉手遊吸金停不了｜崩壞星穹鐵道3個月賺5億美金、FGO八年營收破1兆

聲優賀詞

最後就是慶祝三周年，遊戲內多位聲優送上賀詞，不過畢竟是聲優賀詞建議自己聽一遍。