Steam Deck 8折優惠開跑｜同場推薦15款必玩抵買減價遊戲｜今年是全球最大型PC電子遊戲發行平台Steam創立20周年，官方也推出多個活動慶祝，現在就有Steam官方手提主機「Steam Deck」的8折優惠。



Steam Deck 8折有買趁手 最平3000有找

上星期Steam慶祝20周年，連帶展開了Steam官方手提主機「Steam Deck」的8折優惠。由即日起至香港時間9月22日凌晨1時，所有Steam Deck主機型號均以8折優惠價出售。不過現時於Steam Deck亞洲地區官方發行商「komodo」的官網查看，最平和最貴的兩款Steam Deck均已售罄；只餘256GB版本仍然有貨，售3730港元，而且預估發貨時間需要1~2星期。

Steam Deck 8折

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唔想網購亦可以去本地實體店買

當然玩家可以選擇購入仍有存貨的型號，又或是開設一個其他地區（如美國）的Steam帳號來買美版的Steam Deck（但就需要另行處理集運和運費等額外成本）；又或者到komodo的官方本地分銷商、位於尖沙咀和深水埗的「Predator Shop」購買，一樣可享8折。不過就算是實體商店也一樣可以無貨，出手前可以先致電店鋪查詢。

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SEGA特賣等多個促銷活動同步舉行 必玩抵買之選

有主機當然還需要有遊戲，連同Steam Deck 8折活動最近Steam也有多個主題促銷活動舉行，例如「Sega Wonderland Sale」低至15折、「Square Enix TGS促銷」等等。以下推薦15款必玩抵買之選：

+ 10

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Red Dead Redemption 2

HK$ 154.44（-67% 原價HK$ 468.00）



《漫威復仇者聯盟》：最終版

HK$ 33.80（-90%原價HK$ 338.00）



Resident Evil 4

HK$ 289.08（-34%HK$ 438.00）



CITIES: SKYLINES

HK$ 43.60（-80%HK$ 218.00）



TOTAL WAR: THREE KINGDOMS

HK$ 131.92（-66%HK$ 388.00）



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FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

HK$ 323.76（-43%HK$ 568.00）



TWO POINT CAMPUS

HK$ 107.10（-55%HK$ 238.00）



TWO POINT HOSPITAL

HK$ 59.50（-75%HK$ 238.00）



CALL OF DUTY: MODERN WARFARE

HK$ 154.77（-67%HK$ 469.00）



Octopath Traveller II 歧路旅人 II

HK$ 359.25（-25%HK$ 479.00）



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FAR CRY 6

HK$ 109.50（-75%HK$ 438.00）



DEVIL MAY CRY 5

HK$ 77.22（-67%HK$ 234.00）



索尼克 未知邊境

HK$ 169.00（-50%HK$ 338.00）



RESIDENT EVIL 3

HK$ 78.00（-75%HK$ 312.00）



萊莎的鍊金工房３ ～終結之鍊金術士與秘密鑰匙～

HK$ 292.50（-25%HK$ 390.00）

