Steam Deck 8折優惠開跑|同場推薦15款必玩抵買減價遊戲|今年是全球最大型PC電子遊戲發行平台Steam創立20周年,官方也推出多個活動慶祝,現在就有Steam官方手提主機「Steam Deck」的8折優惠。



Steam Deck 8折有買趁手 最平3000有找

上星期Steam慶祝20周年,連帶展開了Steam官方手提主機「Steam Deck」的8折優惠。由即日起至香港時間9月22日凌晨1時,所有Steam Deck主機型號均以8折優惠價出售。不過現時於Steam Deck亞洲地區官方發行商「komodo」的官網查看,最平和最貴的兩款Steam Deck均已售罄;只餘256GB版本仍然有貨,售3730港元,而且預估發貨時間需要1~2星期。

Steam Deck 8折

唔想網購亦可以去本地實體店買

當然玩家可以選擇購入仍有存貨的型號,又或是開設一個其他地區(如美國)的Steam帳號來買美版的Steam Deck(但就需要另行處理集運和運費等額外成本);又或者到komodo的官方本地分銷商、位於尖沙咀和深水埗的「Predator Shop」購買,一樣可享8折。不過就算是實體商店也一樣可以無貨,出手前可以先致電店鋪查詢。

SEGA特賣等多個促銷活動同步舉行 必玩抵買之選

有主機當然還需要有遊戲,連同Steam Deck 8折活動最近Steam也有多個主題促銷活動舉行,例如「Sega Wonderland Sale」低至15折、「Square Enix TGS促銷」等等。以下推薦15款必玩抵買之選:

+ 10

Red Dead Redemption 2

HK$ 154.44(-67% 原價HK$ 468.00)



《漫威復仇者聯盟》:最終版

HK$ 33.80(-90%原價HK$ 338.00)



Resident Evil 4

HK$ 289.08(-34%HK$ 438.00)



CITIES: SKYLINES

HK$ 43.60(-80%HK$ 218.00)



TOTAL WAR: THREE KINGDOMS

HK$ 131.92(-66%HK$ 388.00)



FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

HK$ 323.76(-43%HK$ 568.00)



TWO POINT CAMPUS

HK$ 107.10(-55%HK$ 238.00)



TWO POINT HOSPITAL

HK$ 59.50(-75%HK$ 238.00)



CALL OF DUTY: MODERN WARFARE

HK$ 154.77(-67%HK$ 469.00)



Octopath Traveller II 歧路旅人 II

HK$ 359.25(-25%HK$ 479.00)



FAR CRY 6

HK$ 109.50(-75%HK$ 438.00)



DEVIL MAY CRY 5

HK$ 77.22(-67%HK$ 234.00)



索尼克 未知邊境

HK$ 169.00(-50%HK$ 338.00)



RESIDENT EVIL 3

HK$ 78.00(-75%HK$ 312.00)



萊莎的鍊金工房3 ~終結之鍊金術士與秘密鑰匙~

HK$ 292.50(-25%HK$ 390.00)