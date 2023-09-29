PS5《伊蘇X -北境歷險-》簡評｜爽快動作依然 系列最具探索感之作｜已經有超過35年歷史的經典動作RPG遊戲「伊蘇」系列的最新作《伊蘇X -北境歷險-》於9月28日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



＊記者在撰文時尚未通關，因此以下不評論劇情，集中評價操作及系統等內容。

＊本文以遊戲的PS5版本為準。

經典動作RPG遊戲最新作 北歐維京人做主題

距離上一集《伊蘇IX -怪人之夜-》相隔4年。今集以現實世界中的「維京人」為主題材；不過伊蘇的世界觀是虛構的地中海，因此當然不會直搬現實中人名或地名，遊戲中的海盜民族名稱為「諾曼族」，主神也不是叫奧汀而是「哈爾」。

當然你一看就知諾曼人的原型是什麼，畢竟近作不論遊戲還是劇集都流行北歐題材

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今集在系列時間線上定在伊蘇2和5之間，亞特魯完成了在伊蘇國的冒險後、正在前往塞爾塞塔的樹海期間，途徑「奧貝利亞灣」時被捲入的一場冒險。亞特魯也在因緣之下獲得了名為「瑪那」的特殊能力，並以之在今場冒險中突破各種障礙和打倒敵人。

今次終於無搭沈船而是正正經經上岸，可喜可賀

畫面小進步 流暢度令人滿意

Falcom作為一家規模不大的日系遊戲公司，其出品的遊戲也是主打遊戲性和劇情，畫質並非其強項；不過至少本作和4年前的《伊蘇IX -怪人之夜-》相比，畫面質素是有所提升，貼圖不再「起渣」、特效角色的建模也好多了。而最重要的是用PS5來玩時，終於可以達到全程穩定60FPS不再跌frame，可以完全展現其高速動作玩法的爽快感。想當年伊蘇IX在主城中散步會跌frame，頗為影響觀感...而提升了的畫質也令遊玩過程更加愉快，當然還是那句，不要拿3A大作的畫面來比較，不在一個量級。

ARPG遊戲有這個畫面個人是收貨有餘了，最緊要是流暢度和爽快感

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戰鬥系統一新

今集的戰鬥系列比起前幾代有不少改動：戰技和SP仍然健在，但就不再使用玩了幾代的「打」「斬」「射」系統，也不再為三人同行，而是變成只控制亞特魯和卡嘉兩人。玩家可以隨時在兩人之間切換，另外也可以透過按實R2發動「連手模式」：連手模式期間普攻會變成兩人同時發動的強力連擊，同時也可以發動威力強大的連手戰技。

連手攻擊幾有型

閃避和擋格系統也有改動，取消了以往屈機的Flash move和Flash guard；改為加入了必須要閃避或擋格的攻擊，而在精準閃避 / 擋格之後可發動強力反擊和獲得大量SP作獎勵。雖說沒有了屈機的Flash move，但今集變成可以長按R2來擋格攻擊，而且在大部份普攻動作中都可以按R2開擋，變相對時機的要求沒那麼講究，「穩陣仔」以擋格為先的安全戰法即使Nightmare難度都不太難（Inferno就是另一回事了）。

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今集也追加了多款「瑪那動作」，玩下去就知道其實是其他動作遊戲中常見的各種系統，例如繩索、滑行等等，要說新意就並不算太有新意，但至少可以看成伊蘇也開始向大作級動作遊戲看齊，有鉤繩等特殊移動方式，伊蘇都終於真正意義上的3D化，不像以往較為小品式的ARPG劈劈劈。但相對地今集也沒有了上集《伊蘇IX -怪人之夜-》中可以自由爬牆、滑行的異能系統，算是比較可惜的地方。

整體而言個人對今集的戰鬥系統也算滿意，沒有了打斬射可以不用考慮組隊編成，能更集中在攻擊和閃避之上。連手模式的設定頗為有趣，操作得宜而之下可以獲得極多SP，即使在早期沒有強力飾品的時候都可以不停連打戰技，爽快感依然。

不過在按鍵方面稍為需要一點時間適應；尤其是未熟習時經常按錯R1和R2，而且遊戲預設用X鍵來普通攻擊也許很多人都未必習慣（應該較多人習慣X是跳躍吧）。幸好遊戲的按鍵可以自由更改，預設設定實在習慣不了的話就去改掣吧。

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海戰頗有趣 縱橫大海有探索感

海戰是今集伊蘇最大賣點之一，亦是系列首次加入航海玩法，某程度上也可說是開放式地圖（雖然9成地方都是海水）。玩家在遊戲中將會操作「桑德拉斯號」，在一片頗為廣闊的海域中探索，更會有海戰玩法。

是大海

海戰玩法雖然比較小遊戲形式，但也是有齊基本要素似模似樣，例如強大的主炮為船側發射，需要較正船身方向才能命中等等，也有多種特殊炮彈。另外也有海盜風格的搶艦，「接舷戰」，登上敵方艦上進行白兵戰；不過有玩開舊作就知其實是以前的「據點戰」的變體。

小遊戲式得來都幾有趣

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駕駛船隻航行的感覺不壞，更重要是首次在伊蘇遊戲中玩到如此有探索感覺的玩法：一直以來伊蘇雖然都以「冒險」為主題，但實際遊戲機制都以過版、打boss為主；今次可以在奧貝利亞灣中探險，即使不是3A規模的大型開放世界，也確實給人冒險、探險的感覺，記者自己頗為喜歡。

總結：優秀日系遊戲 硬件而言歷代最好 且看劇情如何



純以製作來看今集無疑是史上最好的一集，如果從未接觸過伊蘇系列，今集會是很好的入門之選；各種系統和一直以來系列最大長處「爽快動作」也保持水準，作為系列玩家的記者也都滿意；不過因為記者自己尚未爆機，無法評論劇情走向，希望不會出事吧（雖然按往績就不會）。還有一點小遺憾就是系列另一大賣點配樂，目前而言記者玩到的部份配樂只屬良好水平，未有見到上兩代「Sunshine Coastline」、「Cloaca Maxima」級數的神曲，稍為可惜。不過也讚讚中文化遊戲終於不再用新細明體 / 標階體了，雖說字體挑選對個人而言有些花俏了點，但也依然是中文化遊戲文明的一大進步。

