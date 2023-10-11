鏡流遺器光錐組隊推薦｜崩壞星穹鐵道1.4攻略 鏡流強不強要抽幾命｜人氣手遊《崩壞：星穹鐵道》剛迎來1.4版本更新，推出全新限定角色「鏡流」；《香港01》科技玩物頻道以下提供鏡流完全攻略，由強度分析到遺器、光錐選擇及組隊全介紹。



鏡流角色簡介

1.4版本實裝的五星冰屬性毀滅命途角色，是仙舟羅浮的「雲上五驍」之一，曾經是羅浮 的「劍首」（劍術最高超之人的稱號），亦是景元的師傅、彥卿的師公。鏡流自公布之初就在玩家群之間引起高度關注，白髮紅眼加上修長均勻的身材、靈動的身姿和冷漠神秘的氣質早已吸引了廣大男性玩家，優秀的人設加上桑島法子的性感低沉聲線演繹，令一眾「紳士」玩家都十分期待，早早就開始存石準備抽爆鏡流。

鏡流

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劇情方面，鏡流目前在遊戲中的戲份並不多；但是雲上五驍是仙舟歷史重要人物，雲上五驍的其他幾位角色也都已在遊戲中登場（雖非秘密但為了尚未玩到/入坑的玩家就不劇透）。可以預期官方會在將來後續版本中給出更多仙舟的劇情（參照《原神》的璃月），不怕鏡流之後沒得活躍。

似乎在1.4版中已會再提及雲上五驍的故事

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鏡流基本玩法

鏡流使用戰技和必殺技會為自身累積「朔望」層數，層數達到2層或以上時進入「轉魄」狀態，使自身行動提前100%（即所謂「拉條」）及爆擊率提高50%，同時強化戰技：強化戰技會吸取全隊的生命值來提升鏡流自身的攻擊力。每次打出強化戰技時都會消耗「朔望」層數，層數用完後退出「轉魄」狀態。

基本上鏡流的玩法就是盡快進入轉魄狀態、打出強力的強化戰技；鏡流的傷害也基本全集中在強化戰技和必殺技上之，轉魄狀態以外的傷害基本可以忽視。

強化戰技型到一個點

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鏡流強嗎 值得抽嗎

鏡流的性能相當強，值得入手；尤其是遊戲目前除了彥卿和鏡流之外沒有冰屬性輸出角色，如果沒有／不想練彥卿的話鏡流便應考慮抽鏡流。同時鏡流作為毀滅命途角色，擁有強大的範圍攻擊能力，如果像是記者般拒絕男人、之前的景元、刃和飲月君這三隻強力範圍輸出都沒抽的話，便更應該抽鏡流來補足群體傷害。若單純以數值論，鏡流還是比飲月君稍弱一些，但飲月君也實在太過超模不能這樣比較。

星穹鐵道1.4版鏡流的蛋池

當然如果你並不需要範圍攻擊角色和冰屬性輸出，又或者不喜歡女人的話，鏡流的優先度就不算太高，沒有銀狼、羅剎人、符玄等泛用又強力的輔助角色重要。不過說到底最重要還是性癖，最真實的建議就是有愛就抽下去。

鏡流星魂（命之座）相關

鏡流建議抽0命或1命即可；1命可提升爆傷，同時令強化戰技及必殺技在只攻擊一個敵人時造成額外傷害，令原本是毀滅命途的鏡流可以直接當成巡獵角色使用，全面取代彥卿，但是現時遊戲環境其實很少純對單體的戰鬥，深淵（忘卻之庭）高層往往是雙精英配置；而就算是打單體boss時對面往往也召喚雜兵，因此實際用到1命效果的場合不算太多，所以不抽也無所謂。當然滿命一定是最強的，有愛又有預算就抽好抽滿吧。

鏡流星魂（命之座）效果一覽：



+ 1

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鏡流光錐（專武）相關

鏡流的專武「此身為劍」相當強勁，能提升爆擊傷害，以及因應隊友消耗生命或被攻擊的次數，疊加下一次攻擊造成的傷害，最多疊加3層，而疊滿3層時更有珍貴的無視防禦效果。由於鏡流的強化戰技會消耗隊友的生命值，換言之只要打出強化戰技就必定能疊滿光錐效果，十分強勁，在專武之中屬於性能最強之列。

此身為劍

不過相對地此光錐也非常的「專」，其他毀滅角色基本上都用不到。因此如果只有兩個大保底的預算的話，比起抽星魂（命之座）會建議抽0+1，或是直接0+0留石抽之後的蛋池。

專武以外代用的光錐有刃的專武「到不了的彼岸」，平民神器「記一位星神的隕落」也好用；如果預算不太多，可以不用抽專武直接使用星神隕落。如果連星神隕落也沒有，4星的「鼴鼠黨歡迎你」、「在藍天下」和「秘密誓心」也是選擇，當然和5星光錐相比就有一些距離了。

平民神器「記一位星神的隕落」

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鏡流遺器相關

鏡流目前最好的遺器是冰套「密林臥雪的獵人」4件，加爆傷就是確實有效；如果很不想刷冰套，也可以用2冰套/2信使/2快槍手的任意組合暫代。主詞條用爆傷身 + 速度鞋 + 冰傷球 + 攻擊繩，副詞條雙爆優先、攻擊次之、然後生命、其他沒用。

密林臥雪的獵人

另外也可以考慮量子套「繁星璀璨的天才」4件，雖然10%量子傷害等同「射落海」，但是4件套效果常駐10%無視防禦是非常強力，更可以和專武的無視防禦和其他角色如佩拉的減防效果疊加，亦是一個強力的選擇。

繁星璀璨的天才

至於內圈（次元飾品）基本上就是繁星競技場一擇；鏡流在轉魄期間自帶50%爆率加上傷害來源以強化戰技為主，和繁星競技場的效果70%爆率以上時提升戰技傷害是完美配合。但如果不想花體力刷，又已經有副詞條很好的太空封印站或停轉的薩爾索圖，亦是可以代用。

繁星競技場

不過目前建議不用太花精力來嚴選鏡流的遺器，因為1.5版很可能會有新的遺器推出，說不定會有適合鏡流使用的款式，現階段可以不用投資太多湊合用用即可。

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鏡流組隊

鏡流的循環相當固定，基本為「5動1大」（但因為鏡流自帶拉條實質可視為4動1大）；以打忘卻之庭計算，一開始有70能量之下第一個循環會是：

E->E->(拉條)->強化E->，即有140能量開Q



這時開完Q後會帶著2個朔望充能，之後的循環會是：

強化E->強化E->E->E->（拉條）->強化E->Q



注意這裡到第三個強化Q合共只有135能量，需要被攻擊一次或擊殺任意雜兵才能充滿140能量。不過鏡流作為毀滅角色本身仇恨高，很少4回合都不被打一次同時又連一隻雜兵都殺不到，實戰中很少充能問題。

既然鏡流不需要額外能量和充能，那麼最佳伙伴自然就是布洛妮婭了：以布洛妮婭E技拉條形式加快鏡流的循環，同時以布洛妮婭的大絕來提升鏡流Q和強化E的傷害。

而鏡流和布洛妮婭兩人都頗吃戰技點，加上鏡流會消耗隊友的血量最好帶上奶媽，不用戰技點的奶媽「羅剎」自然就是最佳人選（所以在1.1版時才會說羅剎強無敵必抽...）。最後一個位置則可隨需要靈活調整，一般是選佩拉疊減防，其他輔助/坦如艾絲坦、停雲、銀狼、符玄等都可。也可以編入刃，鏡流的隊友燒血機制和刃需要生命值變動來疊加被動是十分配合

你可能會問如果和記者一樣沒有布洛妮婭時怎麼辦，最直接的答案就是普池300抽點擊領取；不然就用停雲，大技+50能量一定程度上也能達到加快循環的效果，同時賜福加攻擊力亦十分強勁。