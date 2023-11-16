GTA 6售價可能比前作大為提高！CEO放風指買斷遊戲應按小時收費｜早前Rockstar Games經過推特（Twitter，現X）宣布將會在12月初公開下一款GTA遊戲《Grand Theft Auto VI》俠盜獵車手6的預告影片；玩家自然期望這款全球最受期待大作可像前作《GTA 5》一樣是款能玩上數百甚至數千小時的神作。但最近有跡象指出GTA 6可能不會再像GTA 5般幾十美元買回來就能玩數百小時。



母公司CEO放風 GTA 6有機會大幅加價甚至「按小時收費」

開發《GTA》系列的Rockstar Games母公司「Take-Two Interactive」在最近一次財報電話會議上，CEO「Strauss Zelnick」提到買斷制遊戲的價格應該要按遊戲能提供的遊玩時間逐小時數收費（per-hour basis）。

Strauss Zelnick認為電子遊戲的價格應該要和玩家能享受該作品的時間成一定比例：「在計算任何娛樂產品的價格時，基本都是接照該產品能帶來多少期望娛樂效果計算，例如每小時的價格乘以預期能享用的時數，再加上玩家入手該產品時認為其值得的最終價值；因為他們真正擁有該遊戲，而非是租借式訂閱。」

Strauss Zelnick

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Strauss Zelnick續指按這個方式來計算的話，Take-Two Interactive的遊戲售價都非常便宜，因為這些遊戲都能提供很長時間的娛樂。不過Strauss Zelnick也補充這並不代表遊戲業界期望加價，只是表示對玩家來說買Game是一個很抵的交易。而確實不少GTA 5玩家都真的玩足十年，遊戲時間可能有數千小時之多；若以50美元購入遊戲、遊玩1000小時計算，那麼每小時的價錢就只需5美仙（約0.4港元）。

雖然可以說有少許強行解釋，不過可以將這段對話理解為Take-Two有機會 / 意欲大幅提高《GTA 6》的售價，畢竟在高層的眼中，《GTA》系列實在「太抵」。

GTA 6的網上概念圖片

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外國爆料者指GTA 6或採用章節形式推出

稍早時份在外國知名《GTA》論壇「GTAForums」中關於GTA 6即將公布Trailer影片的討論帖文中，著名Rockstar Games爆料者「Tez2」指出《GTA6》可能會推出單人劇情DLC。

Tez2在文中表示「自《GTA4》以來，（Rockstar Games）每款遊戲都曾考慮推出單人模式DLC。但由於遊戲將重點放在線上模式，並且下一款遊戲已開始開發，所以《GTA5》和《碧血狂殺2》才未有推出劇情DLC。」Tez2接著表示「《GTA6》將會傾向採用章節形式內容（episodic content），也可將其稱為資料片（expansions）而非單人劇情DLC。Rockstar可以每年或隔年推出一些這些內容，有助減少開發壓力。」

https://gtaforums.com/topic/993686-next-gta-trailer-officially-teased-a-message-from-rockstar-games/page/163/#comment-1072261836

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若將此爆料結合最近Strauss Zelnick的發表，可以合理推測《GTA 6》可能不會一推出時就有數百甚至上千小時的內容量，而可能會以（相比系列前作或RDR2）較小的規模首發，之後逐步以章節（免費或收費）形式推出後續內容。若果這些章節採用收費形式的話，便可在一定程度上滿足Strauss Zelnick認為GTA賣得太平的問題，同時又不用一下子將遊戲本體價格拉得太高以免趕客。

當然這些僅屬爆料資訊和推測，未必屬實，一切以Rockstar或Take Two的官方公布為準。

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