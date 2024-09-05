脂肪肝｜全港逾100萬人患症！醫推１食物有助逆轉脂肪肝？

脂肪肝是都市人常見的慢性肝病，中文大學的調查報告曾指出，超過4份之1香港成年人患有此症。而另一項中大全民肝臟健康普查，推算全港超過100萬人患脂肪肝。有台灣醫生就指出，脂肪肝並非僅發生在肥胖患者身上，有時即使四肢纖瘦，但內臟脂肪偏高的人仍可能患上脂肪肝。若想改善脂肪肝，推薦食用１類食物。



台灣家醫科醫生謝宜庭在Facebook專頁「好日子診所」發文引述一份5月發表的研究報道指，，每天攝取100毫克的大豆異黃酮，持續12週後，受試者的肝臟發炎指數（ALT、AST）有明顯下降，超音波檢查也顯示，患者的脂肪肝程度有減輕。

「大豆異黃酮」具有多重護肝功效

謝醫生表示，大豆異黃酮之所以能改善脂肪肝，主要是因為它有多重保肝功效：

1. 抗氧化作用：大豆異黃酮具有抗氧化特性，減少肝臟中的炎症反應，保護肝細胞免受損傷。



2. 調節脂質代謝：大豆異黃酮能夠調節脂質代謝，減少肝臟內脂肪的堆累，進而減少脂肪在肝臟造成的發炎。



3. 提高胰島素敏感性：胰島素阻抗是脂肪肝肝炎常見病因之一。一些研究表明，黃豆異黃酮能夠提高胰島素敏感性，有助預防脂肪性肝炎。



謝醫生又指，雖然上述研究的受試者是直接攝取大豆異黃酮的保健品，但其實日常飲食中的黃豆製品，如豆腐及豆漿，就已經富含大量的大豆異黃酮。她建議，只要早上喝一杯無糖豆漿，晚上吃一盒板豆腐，就能讓身體攝取到足量的大豆異黃酮和優質蛋白質，在減重的同時又能預防脂肪肝，對維持健康來說可謂是事半功倍。

按圖了解各豆製品的鈣質含量（按圖睇清）︰

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什麼是脂肪肝？

肝內的脂肪（主要是三酸甘油脂）含量超過肝臟容積的5%以上。

有些人會誤解脂肪肝是因為飲酒而成的，但其實脂肪肝可以分為酒精性和非酒精性兩種。患上脂肪肝可以沒有任何症狀，但大部份脂肪肝的患者都有肥胖、大肚腩的問題。不要輕看「大肚腩」，《香港中文大學肝臟護理中心》指出，有研究顯示，七成非酒精性脂肪肝的患者同時患有代謝綜合症（即「大肚腩」兼高三酸甘油脂、 高血壓、高血糖、好膽固醇水平過低，4項其中2項）。若患上代謝綜合症，會增加患上中風和心臟病的風險高達三倍。所以即使脂肪肝本身未給予任何症狀，也未發展成肝硬化、肝癌，但它帶來的警號卻不容忽視。

按圖看清肝病5大症狀：

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脂肪肝的症狀

輕度脂肪肝可以沒有症狀，中度脂肪肝，可以伴有食慾不振、疲倦乏力、作嘔、嘔吐、右上腹隱隱作痛等。

脂肪肝高危族群

1）肥胖，尤其是中央肥胖



2）飲酒



3）飲食失節（煎炸、油膩、濃味食物）



4）情志失調



5）缺乏運動



但也順帶一提，不一定肥胖人士才會有脂肪肝，瘦人也有機會有，尤其是營養不良、或快速減肥的人士，也容易有脂肪肝。

日常也應多注意（按圖睇清）：

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1）積極改善生活習慣，控制飲食



2）戒酒



3）戒煎炸濃味食物，高糖食物或飲品（例如梅菜扣肉、雞煲、吉列豬扒、燒味、蛋糕、西餅、朱古力、台式飲料包括珍珠奶茶等等），糖分很容易轉化為脂肪積存在肝臟



4）陶冶性情（肝與情緒很有關係，肝鬱氣滯是脂肪肝的主要原因之一）



5）適當運動（運動可以健脾，健脾則運化好，防治脂肪肝）



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4種豆類的功效、禁忌（點擊下圖看清！👇👇👇）