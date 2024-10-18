心血管健康｜醫生：病人兩件事做少一件 小心膽固醇塞爆血管！

膽固醇是身體必需的元素之一，而且有分「好」與「壞」，而高膽固醇一般是指壞膽固醇過高。若不想健康被高膽固醇影響，心臟科醫生提醒大家，應將膽固醇控制在健康範圍內，特別是高風險人士。若改變飲食後依然超標，便需要盡早接受降膽固醇藥物治療，以確保壞膽固醇達到健康水平，從而降低致命病症的風險。



心臟科專科醫生梁維峰指出，低密度脂蛋白膽固醇被稱為「壞膽固醇」，主要是因為它在血管累積並形成斑塊，導致血管收窄和阻塞。這種情況可引發冠心病、中風、周邊血管病變及腎功能下降等等多種健康問題。

根據國際指引建議，對於一般健康人士，壞膽固醇應保持在3.0mmol/L或以下。然而，對於已經患有心血管疾病或其他風險因素的人，必須要至少將壞膽固醇降低一半及達至1.8mmol/L、甚至1.4mmol/L或以下水平才算是達標。

為了避免壞膽固醇過高，控制飲食是其中一個方法之一。然而，約兩至三成膽固醇來自食物，其餘大部份膽固醇則是由肝臟製造。因此，單靠控制飲食可能無法有效降低壞膽固醇。梁醫生亦稱，有些人即使吃得清淡，「每日返工三餐帶飯，餸菜都以蒸烚為主，油都無滴。」但壞膽固醇水平仍然無法降低，特別是有對於高風險人士，便需要考慮利用藥物幫助降低壞膽固醇。

新式藥物提供更多治療選擇

根據本港最新人口健康調查，超過一半的成年人患有膽固醇問題，比率較高血壓及糖尿病更高。然而，這並不代表膽固醇難以控制。梁醫生坦言，大多數患者只要願意控制飲食，配合適量運動，再加上藥物治療，要令壞膽固醇達到健康水平並不困難，惟許多病人「兩件事做少一件」：只願意戒口卻不肯接受藥物治療，或接受用藥卻不肯戒口，才導致膽固醇居高不下。

目前降膽固醇藥物有很多選擇，口服藥物是治療的首選，當中他汀類藥物是最常用的一線藥物。梁醫生指出，他汀類藥物能有效減少肝臟製造膽固醇，降膽固醇的療效相當顯著。然而，儘管副作用並不常見，這類藥物有機會引起肌肉疼痛及肝酵素上升，而藥物劑量愈高，出現副作用的機會亦隨之增加。如果病人因此而無法增加藥物劑量，或是單用他汀類藥物仍未能有效降低壞膽固醇，醫生便可能需要考慮轉用或加入其他藥物，以達到治療效果。

梁醫生提及，以往他汀類藥物未能達到治療效果時，醫生對於控制壞膽固醇的方案有限。但近年來，隨著一些新式口服藥物及針劑推出，醫生和病人都有更多治療的選擇。他強調，高膽固醇不是傷風感冒，無法自行痊癒或消失，病人需要長期及持續地接受治療，否則壞膽固醇便會反彈並再次超標。

及早發現 減壞膽固醇影響

膽固醇過高通常不會出現明顯的症狀，為預防血管堵塞或出現併發症，就要及早檢測。梁醫生建議市民，市民應及早進行膽固醇檢測，特別是有高膽固醇家族病史的人士。隨著年齡增長，膽固醇檢測應列為恆常體檢的項目之一。

此外，梁醫生還建議公眾應保持良好的生活習慣，包括健康飲食和適量運動，盡量減少攝取壞脂肪，例如飽和脂肪及反式脂肪。