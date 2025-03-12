護眼｜手機護眼模式真係「護眼」？ 醫生傳授5招護眼更有效！

現代人「眼不離機」，眼睛大多數時間都是對著手機屏幕，為了減少對眼睛的損耗，不少人都會使用手機護眼模式，但這個模式與一般有何分別？它又真的能護眼嗎？近日，台灣重症專科醫生黃軒就分享了，手機護眼模式的具體作用，並提醒如果想真正做到護眼，最好還是養成良好的用眼習慣。



早前，黃軒其facebook專業《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》上分享指，手機的護眼模式（夜間模式或藍光濾波模式）的確能在一定程度上減少藍光的影響，但並不代表能完全「護眼」。這種模式主要透過降低藍光（短波長光）來減少視網膜細胞的刺激，理論上可以減少眼睛疲勞，特別是在夜間使用時， 但實際上，它的護眼效果仍然取決於使用習慣、螢幕亮度、觀看距離等因素。

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單靠「護眼模式」並不足夠 醫生傳授5招護眼更有效！

黃軒指出護眼模式具有多項限制，護眼模式無法完全防止眼睛疲勞，即使開啟護眼模式，長時間盯著螢幕仍會導致眼睛乾澀、近視加深等問題；護眼模式會影響屏幕的顏色準確性，對於需要色彩精準的工作（如設計、修圖），護眼模式可能影響顯示效果；而且護眼模式能做到的就只有減少藍光，但這並非護眼的全部！

至於如何才能更有效護眼？黃軒提到可以參考由美國眼科學會提倡的「20-20-20法則」，即每 20 分鐘看遠 20 英尺（約 6 公尺）外，至少 20 秒、調整螢幕亮度與對比度，避免過暗或過亮、避免長時間連續使用電子產品、適當使用人工淚液，減少乾眼症狀，以及在光線充足的環境下使用手機，不要在完全黑暗的地方盯著螢幕。

黃軒坦言，護眼模式不是萬能的，它雖然能減少部份藍光影響，但不能完全防止眼睛疲勞或視力惡化，如果要真正護眼，還是要養成良好的用眼習慣，包括適當休息、眨眼、保持適當距離，以及避免過度使用電子產品。

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