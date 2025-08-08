黃疸｜皮膚發黃肝膽健康亮紅燈？醫生揭3大成因5個初期症狀要警覺

每年7月28日為世界肝炎日，而當肝臟發炎厲害的時候，即會出現黃疸表徵。



台灣台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫師王璞表示，黃疸是臨床常見的一種症狀，而非單一疾病。當皮膚、眼白、甚至尿液出現明顯發黃時，這不僅僅是皮膚顏色的改變，更可能是身體健康亮起紅燈。

點擊下圖看清導致黃疸的可能原因👇👇👇

+ 4

相關文章：【黃疸】膽石或癌症可致黃疸 留意眼白、皮膚變黃及深色尿徵狀

肝臟代謝異常或膽紅素排除不順 黃疸可分為3成因

黃疸通常是因體內膽紅素過多而引起的。膽紅素是紅血球分解後產生的一種黃色色素，正常情況下會經由肝臟代謝後排出體外。當肝臟代謝系統出現異常，或膽紅素排出不順暢時，就會導致血中膽紅素累積，引發黃疸。王璞進一步指出，黃疸依照其發生的位置與機轉可分為3大類：

1. 溶血性黃疸（肝前性）

▸ 原因：紅血球大量破壞，產生過多膽紅素，超過肝臟處理能力。

▸ 常見疾病：地中海型貧血、新生兒黃疸、自體免疫性溶血性貧血。



2. 肝細胞性黃疸（肝性）

▸ 原因：肝細胞受損，無法有效代謝與排出膽紅素。

▸ 常見疾病：肝炎（乙型、丙型）、肝硬化、肝癌、酒精性肝病、藥物性肝炎。



3. 阻塞性黃疸（肝後性）

▸ 原因：膽汁排出通道受阻，膽紅素無法排出，反而倒流至血液。

▸ 常見疾病：膽結石、膽管癌、胰臟癌、膽道狹窄。



相關文章：【肝癌症狀】肚腫面黃9大病徵出現即就醫 防中招有類花生咪食！👇👇👇

+ 8

黃疸初期恐不易察覺 5症狀出現應提高警覺

黃疸初期可能不易察覺，若出現以下5項症狀，應提高警覺：

1. 眼白泛黃：通常比皮膚變黃更早出現。

2. 皮膚變黃：從臉部、軀幹、四肢逐漸明顯。

3. 尿色深如紅茶：可能是膽紅素經尿液排出所致。

4. 糞便顏色變淡：膽汁無法排入腸道所造成。

5. 皮膚癢：特別是阻塞性黃疸，膽鹽累積刺激神經末梢。



當出現黃疸症狀時，醫師會進行以下檢查：

▸血液檢查：總膽紅素、直接與間接膽紅素、肝功能、膽鹼酯酶、凝血功能等。

▸影像檢查：腹部超聲波、電腦斷層、核磁共振，以了解是否有膽道阻塞或腫瘤。

▸病毒檢測：如乙型或丙型肝炎病毒。

▸特殊檢查：必要時做內視鏡逆行性膽胰管攝影或肝臟穿刺切片。



黃疸迅速惡化或合併高燒等5種警訊 必須即刻就醫

王璞也特別強調，若出現以下任一情形，請即刻就醫：

1. 黃疸迅速惡化或合併高燒。

2. 意識改變或嗜睡。

3. 持續腹痛、體重急遽下降。

4. 黑便或吐血（可能與肝硬化有關）。

5. 癌症家族史或近期檢查異常。



另外，王璞也特別提到幾種黃疸常見的迷思：

▸迷思1：黃疸就是肝炎？

A：不一定。雖然肝炎是常見原因之一，但膽管結石或腫瘤也可能導致黃疸。

▸迷思2：黃疸只出現在大人？

A：錯。常見生理性黃疸，但若持續或指數過高也需警覺病理性原因。 王璞強調，黃疸雖是表象，但背後可能藏著重大健康警訊。日常應落實健康生活習慣，包括避免酗酒與不當藥物使用、定期進行健康檢查（特別是肝功能與乙型、丙型肝炎篩檢）、維持良好衛生習慣以防病毒感染，並注意均衡飲食、控制體重，預防脂肪肝等，都是保肝護膽的重要方法。早期發現、正確診斷與及時治療，是防止病情惡化關鍵。若您或家人有黃疸徵兆，請儘早就醫，由專科醫師協助釐清原因與對症治療。

延伸閱讀：

臉色蠟黃要小心不只是黃疸？ 明顯黃疸恐胰頭腫瘤警訊

小心肝！家中毛寶貝眼球泛黃、腹部變大 恐肝炎找上門

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

