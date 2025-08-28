雜亂的家居讓你感到身心疲憊嗎？一文解構雜亂與壓力的惡性循環

在城市中，「蝸居」是許多人生活的寫照。當居住空間有限，雜物堆積起來，不僅壓縮了物理空間，更在無形中擠壓了我們的心理空間。有心理學家提醒，「雜亂等於壓力」（mess equals stress）這句話並非空穴來風，而是有科學依據的。



據外媒《Daily Mail》報道，英國心理學家Katie Barge博士指出，「整潔的家，整潔的心靈」這句老話已得到研究證實，而這種影響對於女性、有精神健康問題的人，以及患有注意力缺陷過動症的人來說，尤其顯著。

為什麼越整理越亂？解開雜亂與壓力的惡性循環！

想像一下，當你拖著疲憊的身體回到家，推開門看到的卻是堆滿雜物的客廳，或是衣物如小山般堆積的臥室。這樣的光景非但無法帶來放鬆，反而會讓大腦接收到過度的視覺噪音，增加焦慮感。這是一個惡性循環：越感到壓力，越容易讓家裡變得雜亂；而雜亂又會反過來加劇壓力。

Barge博士指，對於居住在狹小空間的人來說，這種影響尤為顯著。有限的空間使得雜物無處可藏，每一件物品都清晰可見，不斷地提醒我們未完成的任務，引發一種稱為「決策疲勞」的現象。我們的大腦被迫持續運轉：「這件衣服要怎麼收？」、「這本書要放哪裡？」這些無止盡的思考會消耗大量精神，導致身心俱疲，讓整理成為一件看似不可能完成的任務。

相關文章：大掃除｜衣櫃塞爆舊衫褲鞋襪？5招決定丟或留 騰空衣櫃儲物空間

+ 7

總捨不得丟？ 囤積背後存在情感連結

Barge博士表示，造成雜亂堆積的原因有很多，許多人保留雜物並非出於懶惰，而是源於情感上的依戀。例如，有些雜物是一時衝動而買下，丟掉時會感到內疚；有些則是對「總有一天會用到」的執着，反映出對未來的不確定感。

Barge博士補充，儲物癖甚至可能代代相傳，「如果我們在雜亂的家中長大，我們的家更有可能雜亂。」在最極端的情況下，儲物症患者的家會因積累了大量物品而變得無法居住。她解釋，囤積行為通常與依戀需求有關，這實際上與童年創傷和內心的孩子有關。她指：「我們之所以對某些事物抱持感情，往往是因為沒有從父母那裡得到我們想要的那種關愛，所以會對生日卡等表達愛意的東西產生情感依戀。」

告別決策疲勞！ ３招擺脫雜物束縛

作為一名心理治療師，Barge博士曾幫助許多儲物癖患者清理不必要的個人物品。她表示，「我會幫助他們認識到，他們所依附的情感，並不在那個物體中。」她建議，面對居所雜亂與生活壓力，整理並非要將所有東西都丟掉，而是要學會重新建立我們與物品之間的健康關係。

1. 從小處着手



面對一個堆滿雜物的家，最容易感到不知所措。心理學家建議，可以從一個小空間開始，比如一個抽屜或櫃子的角落。這個小小的成功會給予我們正面的回饋，激發繼續整理的動力，打破「雜亂等於壓力」的惡性循環。

2. 重新定義物品價值



在整理時，可以問自己幾個問題：「這件物品對我現在的生活有何用處？」「它是否真的能讓我快樂？」如果答案是否定的，也許是時候放手了。這不是丟棄回憶，而是學會將回憶放在心中，而不是讓物品佔據有限的空間。

3. 創造「呼吸空間」



在狹小的居住空間中，為自己創造一個沒有雜物的「呼吸空間」至關重要。這個空間可以是書桌的一角，或是一張舒適的椅子，讓我們在感到壓力時，有一個可以真正放鬆的地方。這個空間不僅是物理上的，更是心理上的。

整理，從來不只是整理物品，更是整理我們的思緒。當我們學會清理身邊的雜物，我們也能為心靈騰出更多的空間，在有限的居住空間中，活出無限的可能。

【延伸閱讀，更多家居收納建議】

收納｜屋企太亂或因習慣「冇手尾」 養成12招 拆細收拾家居步驟

+ 13

家居收納｜媽媽教用無印良品收納盒 8招為孩子打造極簡書桌空間