更年期後痔瘡風險激增！女患者不比男性少？醫生教５招護理貼士

提到痔瘡，許多人或許會聯想到長時間坐著的上班族或男性。然而，女性其實也是高危族群，尤其來到更年期階段，罹患痔瘡的風險更是急劇上升。排便時的劇痛、坐立不安的苦楚，這些「難言之隱」嚴重影響生活品質。



本文將參考日本腸胃科醫生後藤利夫的專業建議，帶您了解為何更年期會讓痔瘡找上門，並分享五個簡單、有效、每天都能實行的預防與自我護理方法。

了解三種常見痔瘡

一、內痔

位置：位於齒狀線（dentate line）以上，屬於直腸內部。



特徵：初期無疼痛感，主要症狀是排便時無痛性鮮紅色出血，嚴重時可能脫出肛門外。



分期（依脫垂程度）：



第一期：內痔完全在肛門內，外觀看不出來，主要症狀為排便或便後出血、分泌物增多、搔癢。



第二期：排便用力時會脫出肛門外，但可以自行縮回。



第三期：排便或久站後脫出，需要用手才能將其推回肛門內。



第四期：內痔長期脫出於肛門外，即使嘗試用手推也無法推回。



二、外痔

位置：位於齒狀線以下，靠近肛門口。



特徵：因分佈有疼痛神經，疼痛明顯。若血管內形成血栓，會出現劇痛與腫塊（血栓性外痔），觸之有硬結或皮下腫脹。外痔一般不會出血，但可因摩擦或感染導致不適。



三、混合痔

位置：兼有內痔與外痔，病灶跨越齒狀線上下。



特徵：同時出現內痔出血與外痔疼痛的症狀，常見於病程較長或內痔反覆脫出後併發外痔形成者。



相關文章：【大腸癌】痔瘡大便滴血、大腸癌血便混和！與痔瘡4大分別咪搞錯👇👇👇

+ 3

為什麼更年期會讓女性痔瘡風險大增？

後藤醫生解釋更年期是身體平衡出現巨大轉變的時期，以下三個主要原因會同時「夾擊」女性，大大增加患上痔瘡的機會：

1. 肛門括約肌自然老化

肛門括約肌屬於骨盆底肌群的一部份，負責控制肛門的收緊與放鬆。

衰退與傷害： 隨著年紀增長，特別是經歷過分娩的女性，括約肌會逐漸衰退或變硬。



排便困難： 肌肉力量不足，排便時需要更用力「谷」出來，對肛門造成強大壓力。這種壓力會阻礙肛門周圍的血流，導致血管充血，大大增加患痔瘡的機會。



2. 雌激素水平波動影響腸道

更年期女性荷爾蒙「雌激素」急劇減少，很容易導致自律神經失調。

腸道失序： 自律神經同時掌管著腸道蠕動。一旦失調，腸道活動就會變得紊亂，令你容易便秘或腹瀉。



過度負擔： 無論是硬邦邦的便秘還是稀爛的腹瀉，都會對脆弱的肛門造成過度刺激和負擔，從而引發或加劇痔瘡。



3. 下半身循環變差，容易「腳凍」

身體冰冷，尤其是下半身冰冷，是誘發痔瘡的一大元兇。

血液淤積： 冰冷會導致骨盆及肛門附近的血液循環變差，血管容易淤塞充血。



自律神經與體溫： 自律神經失調也會影響體溫調節功能，使血液循環進一步惡化，讓身體（尤其是手腳）容易感覺寒冷。



相關文章：痔瘡｜50歲以上半數女性患有痔瘡！醫生揭4個因素影響罹患機率👇👇👇

+ 4

今日起，從生活細節自救！五大預防護理貼士

在了解更年期帶來的生理挑戰後，我們就能針對性地採取行動。後藤醫生特別提醒，要有效預防痔瘡或避免復發，最關鍵是調整生活習慣，重點在於暢通腸道、改善血液循環及強化肛門括約肌。

1. 每日「縮肛」運動（骨盆底肌體操）

有意識地鍛鍊肛門括約肌，能有效減輕排便時的用力程度，並改善周邊血液循環。

練習方法：

- 仰臥，稍微抬起膝蓋，雙腳分開與肩同寬。



- 收緊尿道、肛門和陰道



- 放鬆身心



貼士： 將「縮肛」運動納入日常習慣，如睡前或看電視時，持續進行效果更佳。

2. 建立定時排便的生理時鐘

防止便秘是預防痔瘡的首要任務。應養成早晨習慣：每天早上起床後飲用一杯暖水，並吃一頓豐富的早餐，有助於刺激腸道蠕動。最重要的是，感到便意時千萬不要忍耐！忍得太久，糞便會變得又乾又硬，大大增加肛裂風險。

3. 保持下半身溫暖，告別「腳凍」

避免下半身血液循環惡化是關鍵。日常生活中，應使用膝蓋毯、穿戴襪套或長褲，即使在冷氣房或冬天也要注意下身保暖。此外，避免只用花灑沖涼，建議浸泡在溫熱的水中。溫水能促進全身血液循環，加速腸道蠕動，同時也能放鬆身心，幫助調節自律神經。

4. 積極攝取「雙纖維」食物

實現順暢排便，腸道健康是基礎。膳食纖維分為兩大類，缺一不可：不溶性纖維（來源：蔬菜、豆類、菇類等）能增加糞便體積，刺激腸道蠕動；水溶性纖維（來源：海藻、水果、燕麥片、秋葵等）則吸收水分，使糞便柔軟易排出，並成為腸道益生菌的「糧食」。

5. 善用營養補充劑輔助

當日常飲食難以攝取足夠的營養素時，可以考慮利用補充劑來輔助改善腸道環境，選擇含有乳酸菌、益生菌、寡糖或膳食纖維的補充品。但需要留意，補充劑只能起到輔助作用，仍需搭配良好的飲食和生活習慣才能發揮最大功效。

遇到痔瘡問題時，切勿自行判斷或拖延。若症狀持續或惡化，請務必諮詢專科醫生，尋求專業治療。

相關文章：【痔瘡】暖水浸屁股10分鐘紓緩痔瘡 預防9招吃蕉早瞓飲幾多水？👇👇👇